लीवर और किडनी के रोग जलोदर पैदा कर सकते हैं - Liver aur kidney ke rog jalodar paida kar sakte hai

लीवर, आंत, गुर्दे आदि ऐसे पार्ट हैं जो पाचन से संबंधित और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। इन अंगों के प्रभावित होने पर इसका असर पेट पर पड़ता है और कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें से एक है जलोदर। जलोदर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें पेट में तरल पदार्थ भर जाता है और पेट फूला हुआ नजर आता है।

लीवर खराब होने पर (The problem of ascites occurs due to liver failure)

यह पानी पेट में झिल्लीदार परतों के बीच में बनता है, जिसे पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। आमतौर पर यह रोग लीवर के खराब होने या लीवर के किसी पुराने रोग की वजह से हो जाता है। जलोदर अपने आप में कोई रोग नहीं है बल्कि ये हार्ट, किडनी या लिवर के किसी रोग के कारण हो जाता है।

क्या है जलोदर रोग (what is ascites disease)

जलोदर रोग होने पर पेट में एसाइटिक प्रोटीन वाला द्रव भरने लगता है इसलिए इसे आम भाषा में पेट में पानी भरना कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य तौर पर हाई ब्लड प्रेशर माना गया है क्योंकि, हाई ब्लड प्रेशर के कारण लीवर प्रभावित होता है। इसके कारण लीवर सिरोसिस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब ये द्रव या पानी पेट में ज्यादा मात्रा में भर जाता है तो पेट फूलने लगता है और इससे शरीर के कई अन्य अंगों में भी सूजन आ जाती है।

जलोदर रोग के कारण (Causes of ascites disease)

जलोदर की समस्या होने पर पेट में दूषित पानी जमा होने लगता है ऐसे में, रोगी को साधारण पानी पचता नहीं है। जब लीवर, किडनी और दिल ठीक से काम नहीं कर पाते या फिर किसी अन्य कारण से इनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है तो यो रोग हो जाता है। लीवर की बीमारी इस रोग का सबसे अहम कारण है। लीवर रोगों के अलावा कभी-कभी इस रोग का कारण किडनी फेल्योर, कैंसर, हार्ट फेल्योर, पैंक्रियाज में सूजन आदि भी हो सकते हैं। एक्यूट लीवर डिजीज की अपेक्ष क्रॉनिक लीवर डिजीज होने पर इस रोग की संभावना बढ़ जाती है।

जलोदर के निम्न लक्षण हो सकते हैं |Symptoms Of Ascites In Hindi

पेट में दर्द

चलने-फिरने में तकलीफ का अनुभव

बुखार

पेट में ऐठन और मरोड़

सांस लेने में तकलीफ

पेट का फूलना

उल्टी और मतली

जल्द पेट भरने का एहसास होना

पैर के निचले हिस्से में सूजनवजन बढ़ना

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

