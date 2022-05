डायबिटीज में आम खाना चाहिए या नहीं - Diabetes me aam khana chahiye ya nahi

Mango for diabetes Patient in hindi: डायबिटीज के मरीजों को अपने खानपान पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है या घट सकता है। ऐसे में सही आहार का चुनाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आम का सीजन शुरू हो जाता है। वैसे भी गर्मियों के मौसम को मैंगो सीजन के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में कई डायबिटीज मरीजों के मन में आम को लेकर सवाल रहता है की वो इसे खाए या नहीं। डायबिटीज मरीज आम खा सकते हैं लेकिन, इसके खाने का तरीका अलग है।

डायबिटीज मरीज आम खा सकते हैं या नहीं

आम को फलों का राजा कहा जाता है। खट्टे और मीठे आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इसमें नेचुरल मिठास होती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, फाइबर, फोलेट और कॉपर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए आम खाना हानिकारक नहीं है। इसके सेवन से आपके ब्लड शुगर लेवल कम प्रभावित होते हैं। हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि आम में 90 प्रतिशत कैलोरी होती है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। लेकिन, इसमें फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट्स होने के चलते ब्लड शुगर का असर कम भी होने में मदद मिलती है।

इन बातों का रखे ध्यान (Know How to Eat Mangoes in Diabetes)

डायबिटीज में आम का जूस न पीएं (Do not drink mango juice in diabetes)

डायबिटीज मरीजों को सलाह दी जाती है कि उन्हें आम को सीधे तौर पर खाना चाहिए। इसके जूस से बचना चाहिए। क्योंकि, जूस के बजाय आम के सेवन से इसमें मौजूद फाइबर का लाभ मिल सकता है। फाइबर नसों में ग्लूकोज को धीरे-धीरे रिलीज करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता।

अधिक मात्रा में न खाए आम (Do not eat mango in large quantities)

डायबिटीज मरीजों को ज्यादा मात्रा में आम का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए एक आम के कुछ ही हिस्से को खाए तो बेहतर होगा। वैसे आम का सेवन तभी करना चाहिए, जब आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो। इसके साथ ही ब्लड शुगर हाई होने पर आम खाने से बचना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

