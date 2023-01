अक्सर कुछ लोग रात में लाइट जलाकर सोने की आदत होती है। लेकिन ये आदत कई बार आपके लिए गंभीर समस्या भी बन सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक लाइट में सोने वाले प्रतिभागियों ने बताया कि वे गहरी नींद में सोए, लेकिन जब मस्तिष्क की रिकॉर्डिंग सामने आई, तो उससे पता चला कि उन्होंने बहुत कम गहरी नींद ली थी, जो संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इससे उनके मेटाबॉलिज्म और हार्ट पर प्रभाव और भी ज्यादा आश्चर्यजनक थे। ब्लड सैंपल से ये भी पता चला कि रोशनी में सोने से प्रतिभागियों के इंसुलिन प्रतिरोध में वृद्धि भी हुई। आज हम इस लेख में आपको ऐसे ही लाइट जलाकर सोने के नुकसान के बारे में बताएंगे।

लाइट जलाकर सोने से हो सकती हैं कई बीमारियां, जानिये नुकसान

मोटापा बढ़ता है (Obesity increases) - रात में लाइट बंद करके सोने वाले लोगों के मुकाबले, रात में लाइट जलाकर सोने वाले लोगों में मोटापा बढ़ने की ज्यादा आशंका होती है।

दिल की बीमारी (Heart disease) - लाइट चालू करके सोने वालों लोगों की नींद सही तरीके से नहीं होती। जिससे बायोमैकेनिकल बदलाव होने लगते हैं और यही कारण से ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित दूसरी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है।

शुगर की बीमारी हो सकती है (Diabetes can be) - रात में लाइट जलाकर सोने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। जिससे डायबिटीज का खतरा दुगना हो जाता है।

डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं (Can also be a victim of depression) - रात में लाइट जलाकर सोने से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली नीली लाइट मूड पर बुरा असर डालती है। जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है।

सोने और उठने के समय में होता है परिवर्तन (There is a change in the time of sleeping and getting up) - यदि आप लाइट जलाकर सोने के आदि होते हैं, तो आप एक निर्धारित समय पर उठने में अक्सर असफल रहेंगे। क्योंकि लाइट जलने के कारण नींद सही तरीके से नहीं लगती। जिससे जागने का समय निर्धारित नहीं हो आ पाता।

