पुदीना के औषधीय गुण - Pudina ke Aushadhi Gun in hindi

Medicinal properties of mint in hindi: अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय पुदीना का इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं। गर्मी के मौसम में हम पुदीने की चटनी (Pudina ki Chutney) को खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में तो सदियों से पुदीना (Pudina ke Fayde) का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता आ रहा है। पुदीना का उपयोग दंत-मंजन, टूथपेस्ट, च्युइंग गम, माउथ फ्रेशनर, कैंडी, इन्हेलर आदि में भी किया जाता है। इसके साथ ही इसका हम चेहरे के लिए भी खूब इस्तेमाल करते हैं।

पुदीना के औषधीय गुण(Medicinal properties of mint)

पुदीने में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें वसा और कैलोरी की काफी कम मात्रा होती है। पुदीने में विटामिन ए, विटामिन सी और बी-कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसकी पत्तियों के सेवन से इम्युनिटी को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही त्वचा में निखार भी आती है। पुदीने की पत्तियों में आयरन, पोटेशियम और मैंगनीज पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

पुदीने से कम होता है वजन (Mint reduces weight)

जो लोग वजन कम करने के लिए खूब एक्सरसाइज (Exercise for Weight loss) कर रहे हैं, उन्हें पुदीना के पत्तियों का भी सेवन करना चाहिए। क्योंकि, पुदीने के सेवन से पाचन एंजाइम सक्रिय होता है, जो भोजन से पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषण में मदद करता है। इसके साथ ही इसके सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कम होने में मदद मिलती है।

त्वचा में जमी गंदगी को साफ करे पुदीना (Mint is beneficial for the face)

सेहत के साथ ही त्वचा (Pudina se Chamakne lagega Chehra) जे जुड़ी समस्याओं के लिए भी पुदीना कारगर है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिसके चलते, इसका इस्तेमाल बॉडी क्लींजर, साबुन और फेस वॉश में किया जाता है। ऑयली स्किन से परेशान लोगों के लिए पुदीना की पत्तियां काफी कारगर हैं। ये त्वचा में जमी गंदगी को भी दूर कर त्वचा की नमी को बरकरार रखती हैं।

अपच (Peppermint to get rid of indigestion)

पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तियों में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पाचन तंत्र को सही से काम करने में मदद करते हैं। इसकी चटनी का सेवन करने से अपच के साथ ही कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

खांसी-जुकाम (Peppermint remove cough and cold)

पुदीने में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी मदद से हमारे नाक, गले और फेफड़ों की सफाई तो होती ही है साथ ही सभी हानिकारक पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण खांसी और गले की जलन को खत्म करने में मदद करते हैं।

ओरल हेल्थ के लिए चबाएं पुदीने की पत्तियां (Mint is beneficial for oral health)

ओरल हेल्थ की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पुदीने की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। पुदीने की ताजा पत्तियों को चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है। क्योंकि, इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं। साथ ही दांतों पर जमा गंदगी भी दूर होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj