कर्नापीड़ासन करने का तरीका और 7 फायदे - Method And 7 Benefits Of Doing Karnapidasana

नी टू ईयर प्रेशर पोज़ एक योग मुद्रा है जिसे कर्नापीड़ासन भी कहा जाता है, यह मुद्रा प्रत्याहार (pratyahara) के सिद्धांत को दर्शाती है। प्रत्याहार को इंद्रियों की वापसी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी उत्तेजनाओं को बंद करना ताकि आप अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ सकें। यह संस्कृत के तीन शब्दों को मिलाकर बनाया गया शब्द है, जीसमे कर्ना का अर्थ "कान", पीड़ा का अर्थ "दबाव" और आसान का अर्थ "मुद्रा" होता है। कर्नापीड़ासन कुछ हद तक हलासन जैसा ही होता है। यह आसान करते समय ऊपरी पीठ के बल जमीन पर लेट जाना और कूल्हों वाले भाग को ऊपर उठाना होता है। यह शरीर के लचीलेपन को बढ़ावा देने के साथ संतुलन बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इस लेख के माध्यम से आप कर्नापीड़ासन करने के फायदे और तरीका सीख सकेंगे।

कर्नापीड़ासन करने का तरीका : How To Do Karnapidasana In Hindi

1. हल की मुद्रा में कंधों के नीचे की ओर करें। आपके हाथ फर्श पर सपाट होने चाहिए या आपकी पीठ के पीछे इंटरलेस्ड होने चाहिए।

2. अपने घुटनों को मोड़ें और उन्हें अपने सिर के दोनों ओर फर्श पर ले आएं।

3. अपने पैरों को फर्श पर टिकाएं।

4. घुटनों से कानों पर हल्का दबाव डालने दें, क्षण भर के लिए कर्ण विकर्षणों (aural distractions) को रोक दें।

5. अपनी बाहों को छोड़ने से पहले कम से कम पांच बार सांसें लें और धीरे-धीरे कशेरुका (vertebra) द्वारा मुद्रा कशेरुका से बाहर निकलें।

कर्नापीड़ासन करने के फायदे : Benefits of doing Karnapidasana In Hindi

1. कर्णपिडासन पीठ की हड्डी को स्ट्रेच करके और मजबूत करता है। यह फेफड़ों को ताकत देता है और अस्थमा के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है।

2. पेट के अंगों और थायरॉयड ग्रंथि को उत्तेजित करता है और कंधों और रीढ़ को फैलाता है।

3. यह आसान हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मेनोपॉज़ के लक्षणों को कम करता है।

4. कर्णपिडासन थकान, तनाव, अनिद्रा के नकारात्मक लक्षणों को कम करने में मदद करता है।

5. कर्णपिडासन योग मुद्रा रीढ़ की हड्डी को गहरा मोड़ देती है और कूल्हों को तीव्र खिंचाव देती है।

6. अंगों की आंतरिक पेट की मालिश के लिए अच्छी मुद्रा। पीठ दर्द, बांझपन, साइनसाइटिस में सहायक।

7. कर्णपिडासन कंधों और गर्दन को स्ट्रेच करने के दौरान कूल्हों और जांघों को टोन करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

