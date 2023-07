मानसून आते ही त्वचा में भी कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे में अगर आप त्वचा की सही तरीके से देखभाल न करें, तो आपकी त्वचा खराब हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि त्वचा की देखभाल अच्छे से की जाए। बारिश के मौसम में त्वचा को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो है, बार बार पसीना आना, मुंहासों का होना, चिपचिपा पन रहना। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आगे लेख को जरूर पढ़ें और जानें कि बारिश के मौसम में किस तरह से अपनी त्वचा का रखरखाव सही ढंग से कर सकते हैं।

मानसून में इस तरह से करें त्वचा की देखभाल

साफ पानी से चेहरा धोएं (Wash face with clean water) - अक्सर लोग बारिश में धूल मिट्टी न होने की वजह से चेहरे को साफ नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बारिश के समय भी बार बार चेहरा धोना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके चेहरे पर जो भी तेल आता है, वो साफ होता है। जिससे मुंहासे होने से भी आप खुद को बचा सकते हैं।

डेड स्किन को करें रिमूव (Remove dead skin) - डेड स्किन को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। इससे त्वचा में चमक आती है और आप जिस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, उससे वो त्वचा के अंदर जाकर त्वचा को पोषण देती है।

गुलाब जल इस्तेमाल करें (Use rose water) - अगर आप बारिश के मौसम में गुलाब जल का उपयोग करते हैं, तो इससे आपकी त्वचा नरम बनी रहेगी। साथ ही जिन लोगों को बार बार चेहरे पर पसीना आने की समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिल सकता है।

ऑयली मॉइश्चराइजर का न करें इस्तेमाल (Do not use oily moisturizer) - त्वचा अगर पहले से ही ऑयली है, तो ऐसे में भूलकर भी ऐसे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल न करें जिससे आपके चेहरे पर तेल आए। क्योंकि इससे आपको मुंहासों की समस्या हो सकती है।

