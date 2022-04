मौसंबी (sweet lime), एक खट्टा-मीठा फल है और यह सिट्रस फ्रूट्स के परिवार से होता है। मौसंबी में विटामिन A, विटामिन C, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटैशियम, फोलेट आदि होते हैं और एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल, एंटी-ट्यूमर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-अल्सर गुणों से भरपूर होता है। यह सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है, जो अस्वास्थ्यकर भोजन की लालसा यानी "हंगर पेंगस" को भी कम करता है। मौसंबी जूस में कैलोरी भी कम होती है और यह शरीर के आदर्श वजन को बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। मौसंबी का जूस नेचुरल फैट कटर माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वजन घटाने के लिए मौसंबी जूस नींबू के बाद अगला सबसे अच्छा फल है और तेजी से परिणाम देखने के लिए अच्छी डाइट के साथ मौसंबी के जूस पीने की सलाह दी जाती है। इस लेख में वजन घटाने के लिए मौसंबी के जूस के फायदे बताये गए हैं।

वजन घटने के लिए मौसंबी के जूस के फायदे - Mosambi Juice Benefits For Weight Loss In Hindi

1. हंगर पेंगस को कम करे (Controls hunger pangs)

मौसंबी में सिट्रिक एसिड होता है और यह भूख कम करने और बिना भूख के खाना खा लेने की आदत को रोकता है।

2. लंबे समय तक भूख ना लगने दे (Keeps you full for long time)

मौसंबी के जूस में हाई फाइबर होता है और यह लम्बे समय तक भूख नहीं लगने देता। शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करने और लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मौसंबी का जूस कारगर है।

3. शरीर को क्लैंस करे (Cleanse The Body)

मौसंबी में मौजूद एसिड शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है। यह शरीर के अंगो को सही से काम करने में मदद करता है।

4. लौ इन कैलोरी ड्रिंक (Low in calorie)

मौसंबी जूस कम कैलोरी की ड्रिंक होती है 1 गिलास जूस में 31 कैलोरी होती है। नाश्ते के साथ या मिड-ब्रेकफास्ट के रूप में यह जूस ले सकते हैं।

5. फैट जलाने में मददगार (Natural fat cutter drink)

विटामिन C से भरपूर मौसंबी जूस नेचुरल फैट कटर ड्रिंक होती है। मौसंबी जूस फैट जलाने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

