मुलेठी और शहद खाने के 6 फायदे 

आयुर्वेद में मुलेठी और शहद दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुलेठी के सेवन से सर्दी जुकाम, गले में खराश और यूरिन संबंधी समस्याओं में बहुत आराम मिलता है। वहीं बात शहद की करें, तो इसे भी सर्दी में खाने से कफ जमने जैसी समस्या नहीं होती है। इन दोनों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक साबित होते हैं। मुलेठी की तासीर भले ही ठंडी होती हो लेकिन फिर भी इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। आज इस लेख के जरिए हम यही बात करने वाले हैं कि मुलेठी और शहद को खाने से सेहत को क्या क्या फायदे मिलते हैं।

मुलेठी और शहद में पाए जाने वाले जरूरी पोषक तत्व

मुलेठी एवं शहद के मिश्रण में ऊर्जा, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, फास्फोरस, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट आदि जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में -

मुलेठी और शहद खाने के फायदे - Mulethi Aur Shahad Khane Ke Fayde In Hindi

पेट के अल्सर के लिए लाभदायक (Beneficial for stomach ulcer) - पेट के अल्सर के उपचार के लिए एक चम्मच शहर और एक चम्मच मुलेठी के पाउडर को साथ में सेवन करने से पेट के अल्सर को ठीक किया जा सकता है। इसको दूध में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है।

हार्ट के लिए लाभदायक (Beneficial for heart) - मुलेठी और शहद को साथ में सेवन करने से हार्ट संबंधी बहुत सी बीमारियों में लाभ मिलता है। इसके सेवन से स्ट्रोक का खतरा भी बहुत कम हो जाता है।

इम्यूनिटी बढ़ाएं (Boost immunity) - दालचीनी और शहद को साथ में लेने से इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, तो उसके लिए आप इसको मिलाकर सेवन करें।

पीरियड्स में है लाभकारी (Beneficial in periods) - जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है, उन्हें शहद और मुलेठी का साथ में सेवन करना चाहिए। इससे पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद मिलती है। मुलेठी का पाउडर बनाकर पानी के साथ भी ले सकती हैं।

बालों और त्वचा का रखें ख्याल (Take care of hair and skin) - बालों की मजबूती और शाइन के लिए शहद और मुलेठी के पाउडर को पानी में घोल कर पीने से बाल सुंदर, घने और मजबूत होते हैं। इसको अगर आप एक महिने तक नियमित लेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा।

पुरुषों की प्रजनन क्षमता लाभदायक (Male fertility benefits) - पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए मुलेठी और शहद बहुत उपयोगी होता है। इसके सेवन से पुरुषों की प्रजनन क्षमता बढ़ती है। मुलेठी की जड़ से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

