नाखूनों में दर्द का 5 रामबाण इलाज- Nakhuno me dard ka 5 ramban ilaj

Nail pain remedy in hindi: सोचें अगर हाथों-पैरों में नाखून न हो तो हम कैसे लगेंगे। आपके अच्छी पर्सनालिटी की खूबसूरती ही ढल जाएगी। हर महिला सुंदर और आकर्षक नाखून चाहती है। लेकिन, कई बार इन नाखूनों में दर्द की समस्या हो जाती है। नाखूनों में दर्द की समस्या की एक वजह यह भी है कि, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा हो रही हैं या पोषक तत्वों की कमी है तो, नाखून के जरिए ये लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कई बार नाखून पर चोट लगने, टूटने या ठीक से नाखून की सफाई नहीं रखने पर फंगस की समस्या हो जाती है। शुरुआती समय में इसे हम कुछ घरेलू उपचार के जरिए ठीक कर सकते हैं।

नाखूनों में दर्द का 5 रामबाण इलाज

कोकोनट ऑयल (Coconut oil for nail pain)

नारियल के तेल से हम नाखूनों में हो रहे दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि, नारियल का तेल एंटीफंगल होता है, इसे आप अपने नाखूनों पर लगा सकते हैं। इसके लिए नारियल के तेल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर लगा लें ये समस्या जल्द ठीक हो जाएगी।

एलोवेरा जेल (Aloe vera gel for nail pain)

एलोवेरा जेल एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है ऐसे में ये नाखूनों में हो रहे दर्द के साथ ही संक्रमण की भी समस्या को दूर करने में मदद करेगा। इसके लिए ताजे एलोवेरा जेल को निकाल कर नाखूनों पर लगाने से आराम मिलेगा। इसके साथ ही आपके नाखून चमकदार भी हो सकते हैं। हालांकि, इसके लिए नियमित रूप से दो बार एलोवेरा जेल लगाना होगा।

अजवाइन का तेल (Benefits of oregano oil for nails)

नाखूनों में हुए फंगल को दूर करने के लिए अजवाइन का तेल फायदेमंद है। इसके लिए दो बूंद अजवाइन के तेल में एक चम्मच नारियल या जैतून का तेल मिलाकर प्रभावित जगह पर लगा लें। इससे नाखूनों में दर्द की समस्या से आराम मिलेगा साथ ही आपके नाखून स्वस्थ रहेंगे।

सिरका (Use vinegar in nail pain)

किसी भी फंगस को खत्म करने के लिए सिरका लाभकारी माना जाता है। क्योंकि, इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। नाखून में हो रहे दर्द और फंगस को हटाने के लिए 1 कप सिरके को एक कप पानी में मिला कर नाखूनों को 20 मिनट तक उसमें डुबोकर रखने से आराम मिलता है।

बेकिंग सोडा (How to use baking soda in nail Pain)

नाखूनों में दर्द की समस्या होने पर बेकिंग सोडा में नींबू का रस निचोड़ कर गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें और उसे अपने नाखूनों पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद पानी से इसे साफ कर लें। इस समस्या से जल्द छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj