हर घर की रसोई में आसानी से पाए जाने वाले नींबू के गुण तो आप जानते ही होंगे लेकिन यह गुण इसके रस से प्राप्त किये जाते हैं। इसमें विटामिन और मिनरल का भंडार होता है। यह विटामिन C का अच्छा स्रोत है। यह लेख नींबू के रस के फायदों के बारे में है, अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

नींबू के रस के 5 फायदे - Nimbu Ke Ras Ke Fayde In Hindi

हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करे (Supports heart health)

नींबू विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। शोध के अनुसार, ये दो पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और हृदय रोग और स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकते हैं। नींबू में पाए जाने वाले कुछ फाइबर हृदय रोग के लिए कई जोखिम वाले कारकों को काफी कम कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि नींबू का रस पीने से निम्न रक्तचाप (lower blood pressure) में मदद मिल सकती है। नींबू में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाने जाने वाले दो पौधे घटक शामिल हैं, हेस्परिडिन और डायोसमिन।

इम्युनिटी बढ़ाता है (Boosts immunity)

नींबू अपने उच्च स्तर के विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट के कारण प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। यह सामान्य सर्दी और फ्लू का कारण बनने वाले वायरस से इम्युनिटी की रक्षा में सहायता करता है। एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस और एक बड़ा चम्मच शहद मिलाकर पीने से खांसी और जुकाम से राहत मिलती है।

मौखिक विकारों में मदद करे (Help with oral disorders)

हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ दांतों और मसूड़ों के लिए विटामिन C आवश्यक है। इसकी उच्च विटामिन C सामग्री के कारण, नींबू का रस दंत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नींबू स्कर्वी, एक मौखिक स्थिति के इलाज में काफी प्रभावी है। स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होने वाली एक स्थिति है, जिसमें मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना और अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। जब दांत दर्द वाले क्षेत्रों में शीर्ष रूप से प्रशासित किया जाता है, तो नींबू के रस में दर्द निवारक गुण होते हैं। यह सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है।

पाचन में सुधार करे (May improve digestion)

नींबू के रस में घुलनशील फाइबर की उच्च सांद्रता होती है, जो नियमित मल त्याग और पाचन में मदद करती है। नींबू का मुख्य फाइबर, पेक्टिन, स्टार्च और चीनी के पाचन की दर में सुधार करके आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार, सुबह एक गिलास पानी में नींबू का रस और गूदा मिलाकर पीने से आपकी पाचन प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। यह स्वस्थ पाचन तंत्र में भी योगदान देता है।

बालों के विकास को बढ़ावा दे (Promotes hair growth)

यदि अत्यधिक बाल झड़ना आपकी चिंता है, तो आप लंबे और घने बाल पाने में मदद के लिए नींबू के रस पर भरोसा कर सकते हैं। नींबू में विटामिन C की मात्रा अधिक होती है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नतीजतन, बालों के विकास का आश्वासन दिया जाता है। नींबू की अम्लीय प्रकृति निष्क्रिय बालों के रोम को खोलती है और सक्रिय करती है। कुल मिलाकर नींबू का रस बालों को झड़ने से रोकने में मददगार हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

