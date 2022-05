जायफल तेल के 5 उपयोग, 5 फायदे और 5 नुकसान - Nutmeg Oil 5 Uses, 5 Benefits And 5 Side-Effects

जायफल (Nutmeg) के फायदे तो अपने सुने ही होंगे लेकिन क्या आप जायफल के तेल (Nutmeg Oil) के बारे में जानते हैं? जायफल का तेल कई स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी है। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह लेख जायफल के तेल उपयोग, फायदे और नुकसान (Nutmeg oil uses, benefits and side-effects) पर प्रकाश डालने जा रहा है। आइये इस विषय चर्चा करते हुए पर और जानकारी प्राप्त करें।

जायफल तेल के 5 उपयोग, 5 फायदे और 5 नुकसान

जायफल के तेल के उपयोग : Uses Of Nutmeg Oil In Hindi

1. अरोमाथेरपी के लिए डीफुसर में डालकर जायफल के तेल का उपयोग किया जा सकता है।

2. मसूड़े व दांतो कि समस्या में सीधा लगाया जा सकता है।

3. जायफल का उपयोग मालिश में भी किया जाता है।

4. माउथवाश के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जायफल के तेल कि कुछ बूंदे पानी के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है।

5. खाने में, मिठाई में स्वाद के लिए जायफल के तेल का इस्तेमाल होता है।

जायफल के तेल के फायदे : Benefits Of Nutmeg Oil In Hindi

1. जायफल के तेल में एक अलग सुगंध होती है जो खराब ब्लड सर्कुलेशन से पीड़ित लोगों के इलाज में मदद करती है। जायफल के तेल का किसी भी रूप में सेवन करने से आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलेगी।

2. जायफल का तेल तनाव से लड़ने में मदद करने के लिए जाना जाता है। यह उत्तेजक और शामक दोनों के रूप में कार्य करता है। यह कभी-कभी निम्न रक्तचाप में भी मदद कर सकता है, जो तनाव के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद करता है।

3. जायफल का तेल एक सेडेटिव है, जो नसों को शांत करता है और शरीर को तनाव से मुक्त करता है। यह नींद को प्रभावी ढंग से प्रेरित करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार दोनों में मदद कर सकता है।

4. जायफल एसेंशियल ऑयल की सुगंध इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जायफल का तेल, जो एक प्राकृतिक इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, सांसों की दुर्गंध की स्थायी समस्या को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। यह मुंह से संबंधित कई संक्रमणों के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है।

5. जायफल का तेल आपके शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। एसेंशियल ऑयल इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया में सुधार करता है, जो शरीर में ब्लड शुगर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

जायफल के तेल के नुकसान : Side-Effects Of Nutmeg Oil In Hindi

1. जायफल एक तेल के अधिक सेवन से पेट व छाती में दर्द हो सकता है।

2. जायफल तेल के अधिक सेवन से मुंह का सूखना और आंख में जलन होना भी एक समस्या हो सकती है।

3. हेलोसिनेशन, डिहाइड्रेशन, जी मिचलाना जैसी बीमारिया उत्पन हो सकती हैं।

4. सिर घूमना, त्वचा में लाल चकत्ते होना अधिक सेवन के दुष्प्रभाव है।

5. चिंता और सिरदर्द होना जायफल के दुष्प्रभावों में से एक है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar