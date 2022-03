वजन कम करने के लिए हम में से कई लोगो ने बहुत से तरीके अपनाए होंगे पर यक़ीनन यह ज़्यादातर असदार नहीं रहे है। वजन कम करने के लिए खान-पान बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अपनी डाइट में अच्छे और पोषक खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए इसे एड ज़रूर करें। इस लेख के माध्यम से हम गेहू की रोटी की जगह ओट्स की रोटी खाने का सुझाव देंगे। ओट्स की रोटी में 70 कैलोरीज होती है। कम कैलोरी होने के कारण भी यह वजन को कम और नियंत्रित रखने में मदद करती है। आइये आगे ओट्स की रोटी कैसे बनाए और क्या है इसके फायदे, चलिए आगे पढ़ें।

वजन कम करने के लिए ओट्स की रोटी - Vajan Kam Karne Ke Liye Oats Ki Roti In Hindi

कैसे बनाए ओट्स की रोटी : How To Make Oats Roti In Hindi

- पहले स्टेप में आप कच्चे ओट्स (Raw oats) को एक पैन में बिना तेल के भून लें।

- अब उसी ओट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लें। इसे आटे की तरह महीन पीस लें।

- अब गेहू के आटे के साथ ओट्स के आटे को मिलाएं और इस मिश्रण वाले आटें को गूंथ लें। और ढक कर रख दें।

- इसके बाद इस आटे की लोई तैयार करें और उसमें प्याज और धनिया का मिश्रण भर कर उसे रोटी की तरह गोल बेल लें।

- तवे को गर्म करें और उसमें हल्का तेल लगाएं। फिर रोटी उस पर डालें और उसे दोनों तरफ से अच्छे सेकें।

- यह रोटी भी आम रोटी की तरह फूलेगी। मगर इसे तवे पर ही फुलाएं।

- इस रोटी को आप किसी भी सब्जी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं।

ओट्स की रोटी के फायदे : Oats Roti Benefits In Hindi

■ ओट्स में कैलोरी कम होती है जो के रोटी के रूप में सेवन किये जाने पर आप कम कैलोरी खाते है और कम कैलोरी वाले आहार वजन कम करने में यह सहायक माने जाते है।

■ ओट्स में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सक्षम है, यह डायबिटीज जैसी बीमारी में उपयोगी है। इन्सुलिन को नियंत्रित रखकर ओट्स कि रोटी वजन कम करती है।

■ ओट्स में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। ओट्स की रोटी में फाइबर होता है जो हृदय रोगियों के लिए गेहू की रोटी का अच्छा विकल्प बनाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar