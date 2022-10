प्याज के तेल (Onion oil) में सल्फर, पोटैशियम, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके बालों और स्कैल्प को पोषण प्रदान करते हैं। यह बालों की गुणवत्ता में सुधार करता है, कंडीशनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, स्प्लिट एंड्स को कम करता है और बालों के रोम को पतला और मजबूत करता है। इस भारतीय घरेलू स्टेपल में जीवाणुरोधी और एंटिफंगल गुण भी होते हैं जो स्कैल्प के संक्रमण और फ्लेकीनेस को रोकते हैं। यह लेख प्याज के तेल के फायदे बाटने जा रहा है, अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

प्याज के तेल के 5 फायदे : Onion Oil Benefits In Hindi

1. बालों के विकास को प्रोत्साहित करे (Stimulates hair growth)

प्याज के तेल का नियमित रूप से उपयोग करने से आपके बालों के विकास को बढ़ावा देने में काफी मदद मिल सकती है। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट कुछ एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करते हैं जो आपके बालों के विकास चक्र को अनुकूलित करते हैं और नए बालों के रोम को बढ़ावा देते हैं। यह अंततः खालित्य (alopecia) के हल्के मामलों के इलाज में भी मदद कर सकता है।

2. रूसी का इलाज करे (Treats dandruff)

प्याज का तेल हमारी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बालों की समस्या का समाधान है। यह विशेष रूप से अपने जीवाणुरोधी (antibacterial) और एंटिफंगल (antifungal) गुणों के लिए जाना जाता है जो स्कैल्प के संक्रमण का इलाज करते हैं और रूसी को रोकते हैं। प्याज के बालों के तेल में फाइटोकेमिकल्स (phytochemicals) और एंटीऑक्सिडेंट (antioxidants) भी सूजन से लड़ने में मदद करते हैं और परतदारपन (flakiness) को रोकते हैं।

3. स्प्लिट एंड्स से छुटकारा दिलाए (Helps in getting rid of split ends)

प्याज में उच्च सल्फर (sulphur) सामग्री कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है और बालों के टूटने, स्प्लिट-एंड्स और पतलेपन को रोकने के लिए आपके बालों को मजबूत कर सकती है। प्याज बालों के तेल की मरम्मत, कायाकल्प और बालों की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाता है।

4. समय से पहले बालों के सफेद होने को रोके (Prevent premature graying of hair)

प्याज के तेल अपने पौष्टिक गुणों और पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। विटामिन और मिनरल्स की प्रचुरता एंजाइमों की मदद से समय से पहले सफेद होने में मदद करती है जो आपके बालों के pH को 3.5 पर और आपकी स्कैल्प के pH को 5.5 पर स्थिर करती है।

5. बालों को चमकदार रूप दे (Gives shine to hair)

प्याज के तेल में सभी समृद्ध एंटीऑक्सीडेंट आपके बालों में मात्रा चमक जोड़ने में मदद कर सकते हैं। अपने बालों को धोने से पहले प्याज के तेल से स्कैल्प की अच्छी मालिश करने से बहुत फायदा होगा। यह एक उत्कृष्ट बाल कंडीशनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है जो स्कैल्प को पोषण देता है, जड़ों को पोषण देता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

