आपने सुना होगा के हर बिमारी का कारण पेट से ही होता है। यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है या खराब रहता है तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पेट हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है व उससे मिलने वाले पोषक तत्वों को शरीर के अन्य हिस्सों तक प्रवाहित करने में भी मदद करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह अच्छे से पेट साफ होना व्यक्ति के स्वस्थ होने की निशानी है, अन्यथा अपच व बदहजमी व्यक्ति के शरीर को बीमारियों का घर बना सकती है। इस लेख में हम आपको पाचन तंत्र को मज़बूत व स्वस्थ रखने के उपायों के बारे में जानकारी देंगे।

पाचन तंत्र मज़बूत करने के लिए घरेलू उपाय : Home Remedy To Improve Digestive System In Hindi

अधिक मात्रा में पानी पीये (Drink plenty of water)

अधिकतर लोग बहुत कम पानी पीते है। हमें एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीना चाहिए।

रात को जल्दी सो जाए (Sleep Early)

कई लोग काम के चलते और कई अपनी बुरे दिनचर्या के कारण देर रात जगे रहते है. वे जल्दी सोते नहीं और सुबह लेट में उठते है। देर रात तक जगे रहने से पाचन तन्त्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सही और अच्छी नींद लें।

तनाव को करे दूर (Don't take stress)

तनाव में न व्यक्ति अपनी समस्या का हल निकाल पाता है और न ही सही तरीके से जी पाता है जिससे व्यक्ति कई रोगों से घिर जाता है। अधिक तनाव लेने से पाचन तन्त्र ख़राब हो जाता है इसलिए तनाव को अपने जीवन से दूर करें।

फास्ट फ़ूड को कहे अलविदा (Say no to fast food)

स्वाद हर कोई लेना चाहता है। इस स्वाद के चक्कर में हम लोग फास्ट फ़ूड खाने लगते है। किसी को यह कम पसंद होता है तो किसी को ज्यादा, जिसको यह ज्यादा पसंद होता है वह ख़राब पाचन तन्त्र का शिकार बन जाता है।

शारारिक कार्य जरुर करे (Physical activity)

अधिकतर पाचन तन्त्र ख़राब उन्ही लोगो का होता है जो शारारिक काम नहीं करते है। ऐसे बहुत से लोग होते है जिनका काम शारारिक नहीं होता। ऐसे लोग अपनी दिनचर्या में कुछ शारारिक काम कर सकते है।

शराब और सिगरेट से दूर रहे (No drinking and smoking)

शराब और सिगरेट हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते यह शायद आपको बताने की जरुरत नहीं है। यह आप जानते हो फिर भी जानने के बावजूद लोग इसका सेवन करते रहते है। इनका लगातार सेवन करते रहने से हमारा पाचन तन्त्र ख़राब हो जाता है और कई बीमारियाँ भी घेर देती है।

खाना चबा कर खाएं (Chew your food properly)

खाने को हमेशा चाबा कर ही खाना चाहिए क्यो की बिना चबाए खाने को पेट में पचने में दीकत होती है जिसके कारण पेट खराब हो सकता है।

गुनगुना पानी पिएं (Drink warm/hot water)

गुनगुना पानी पीने से पेट में से विषैले पदार्थ बहार निकलाता है इसीलिए रोज सुबह से या दिन में गुनगुना पानी पिएं जिनसे की आपका पचन तंत्र मजबूर होगा।

हींग, सोंठ और नमक का मिश्रण (Hing, Sonth, Black salt)

हींग, सोंठ और काले नमक को अजवाइन के साथ पिस कर उसका चूर्ण बना ले और उसमे नींबू का रस का मिला कर उसे सुखने के लिए रख दे बस हो गया चूरन तैयार, अब बस 1 ग्राम चूरन को पानी के साथ मिला कर लें। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है।

आवलें का सेवन करें (Eat Amla)

आंवला हमारे शरीर में विटामिन C की कमी को दूर करता है। आवले का लगातार सेवन करते रहने से यह हमारे पाचन तन्त्र को ख़राब होने से बचाता है। आंवले को पिस करके उसमे काली मिर्च, हींग और जीरा मिला कर भी आप ले सकते है।

पपीता का सेवन (Eat Papaya)

कच्चा पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आंत की कमजोरी के कारण शरीर में विटामिन्स का संचय नहीं होता है तो हम पपीते के सेवन से विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पपाइन होता है जो कि प्रोटीन को विभाजित करता है और खाने को पाचन योग्य बनाता है और पाचन क्रिया को प्रबल बनाता हैं।

त्रिफला चूवर्णा का सेवन करें (Have home-made triphala churn)

त्रिफला चूर्णने के लिए हरड़, बहेड़े का छिलका और गुठली निकला हुआ अंवाला को अच्छी तरह बराबर मात्रा में पाउडर के रूप में पीस लेना है। यह पाचन शक्ति बढ़ने में मददगार साबित होगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar