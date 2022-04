योग जीवन के बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। योग का अभ्यास करने की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है और आपको आराम देता है। यह मांसपेशियों की ताकत, लचीलेपन और बॉडी टोन को बढ़ाने में भी मदद करता है। ऐसे में पद्मासन (Lotus Pose) के अनेक लाभ देखने को मिलते हैं। पद्मासन दो शब्दों पद्म और आसन से मिलकर बना है। पद्म का मतलब कमल होता है यानी इस योगासन में साधक कमल के पुष्प के समान नजर आता है। यह लेख आपको पद्मासन योग मुद्रा के बारे में और इसके अभ्यासियों को मिलने वाले लाभों के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा। रोजाना पद्मासन का अभ्यास करने से हम सामान्य से लेकर कई गंभीर बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। आइये इस विषय में और जाने।

पद्मासन योग के फायदे - Padmasana Yoga Benefits In Hindi

पद्मासन करने का तरीका : Steps To Do Lotus Pose In Hindi

रीड की हड्डी (spine) को सीधा करके जमीन पर बैठ जाएं, धीरे से घुटनों को मोड़कर बाएं जांघ पर रखें एडी पेट के निचले हिस्से को छूनी चाहिए। ऐसा ही दूसरे पैर के साथ भी करते हुए पेट तक लेकर जाए। दोनों पैरों के क्रॉस होने के बाद अपने हाथों को आसान मुद्रा में रखें और सीधे बैठकर गहरी सांस लेते रहे हैं। सिर को धीरे से नीचे की तरफ ले जाए और थोड़ी से गले को छूने की कोशिश करें। बाद में इसी आसन को दूसरे पैर पर रखकर वापस करें।

पेट की समस्याओं पर असरदार (Effective on stomach problems)

पेट की समस्या कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इससे गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज की समस्या बनी रहती है। इतना ही नहीं यह गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। ऐसे में पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पद्मासन का रोजाना अभ्यास करना फायदेमंद माना जाता है। यह आसन पाचन क्रिया को सुचारु रूप से चलाने में मदद करता है।

चिंता, तनाव में लाभ दे (Prevents stress, anxiety)

आजकल के बढ़ते तनाव और चिंता के कारण हमारे दिमाग में कुछ न कुछ दौड़ता रहता है। ऐसे में दिमाग को शांत रखने के लिए आप पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। दरअसल, पद्मासन के दौरान ध्यान भी लगाया जाता है, इससे मन, मस्तिष्क तो शांति मिलती है। बेचैनी महसूस होने पर रोजाना सुबह-शाम पद्मासन का अभ्यास करना फायदेमंद होता है।

जोड़ो के दर्द में राहत दे (Relieve joint pain)

आर्थराइटिस, जोड़ो का दर्द एक उम्र के बाद आम है। पद्मासन के नियमित अभ्यास से आप अपने घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। पद्मासन में बैठने से घुटनों में होने वाले दर्द से बचाव होता है। पद्मासन करने से आप अर्थराइटिस की समस्या से भी अपना बचाव कर सकते हैं।

नींद ना आने की समस्या होने पर करें (Treats insomnia)

वैसे तो अनिद्रा की समस्या कई कारणों से हो सकती है। लेकिन स्ट्रेस या तनाव इसका आम कारण है। ऐसे में पद्मासन का अभ्यास करना फायदेमंद होता है। पद्मासन योग का अभ्यास करने से स्ट्रेस कम होता है, अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। रोजाना पद्मासन करने से आपको रात के समय सुकून भरी और गहरी नींद आने लगेगी।

