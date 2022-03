इस लेख में आप पपीता की स्मूथी (Papaya Smoothie) के लाभ और अन्य जानकारी पर चर्चा की गयी है। पपीता एक फल है, जिसके अनेक पोषक गुण होते है। पेट में आंत की समस्या हो या लीवर की, पपीते के नियमित सेवन से पेट की गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। पपीते के पौधे इतने गुणकारी होते हैं कि इसकी पत्तियां, जड़, तना और बीज का इस्तेमाल कर शरीर के कई रोगों से सीधा लड़ा जा सकता है। यह सुंदर, बड़ा, रसदार फल आपके स्थानीय किसान बाजार और किराने की दुकान पर अधिक दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में हम आप पपीते से बानी स्मूथी लाभ बताने जा रहे है। यह एक स्वादिष्ट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्मूदी है जो शाकाहारी और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-मुक्त है।

डिटॉक्स के लिए पिएं पपीता स्मूदी - Detox Ke Liye Piyein Papita Smoothie In Hindi

क्या आप सोच रहे हैं कि स्मूदी में पपीते के साथ क्या अच्छा होता है? स्मूदी आमतौर पर डेयरी के साथ तैयार की जाती है लेकिन यह डेयरी-मुक्त पेय नारियल के दूध को शामिल करने के साथ ही मलाईदार और भरने का प्रबंधन करता है। रिफाइंड चीनी और एडिटिव्स को छोड़ दें और खजूर जैसे प्राकृतिक स्वीटनर का चुनाव करें।

पपीता क्या है ? What is papaya? in hindi

पपीता कैरिकेसी पौधे परिवार के अलावा एक उष्णकटिबंधीय फल है। पपीते का बाहरी भाग कच्चा होने पर हरा होता है और पकने पर पीला-लाल हो जाता है और कच्चा खाने के लिए तैयार हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कच्चा पपीता कच्चा नहीं खाना चाहिए और खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है।

पपीता स्मूदी के फायदे - Benefits of papaya smoothie in hindi

- पपीते के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह न केवल रसदार और स्वादिष्ट है, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक भी है और एक एंटीऑक्सीडेंट पावरहाउस भी! यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने, सूजन को कम करने, शरीर में रोग के जोखिम को कम करने और एलडीएल खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है।

- विटामिन C और लाइकोपीन से भरपूर, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, और आपकी त्वचा के लिए भी अद्भुत है, उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है।

- फाइबर में उच्च और पाचन में सुधार और कब्ज (Constipation) को दूर करने में मदद करता है।

पिसी हुई हल्दी के साथ, यह स्मूदी एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्मूदी बन जाती है। हल्दी को इसके उच्च पोषण मूल्य के लिए भी सराहा जाता है! यह जल्दी से उपयोग करने के लिए और अच्छे कारण के लिए मेरा पसंदीदा मसाला बन गया है! हल्दी ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है, मस्तिष्क के कार्य में सुधार करती है, हृदय रोग के जोखिम को कम करती है और सूजन को कम करती है।

पापाया स्मूथी बनाने की विधि :- How to make papaya smoothie in hindi

1. 100gms पपीता के टुकड़ो (Peeled Papaya Pieces) को मिक्सर जार में डालें,

2. आधा कप दूध (Coconut milk) मिलाएं,

3. एक चुटकी हल्दी (Turmeric) डालें,

4. चीनी की जगह, 2-3 खजूर (Dates) के बीज निकल कर डालें,

5. और ब्लेंड करलें। आपका पापाया स्मूथी तैयार है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

