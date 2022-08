पपीता (Papaya) अपने स्वाद, पोषण और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। यह वजन प्रबंधन में मदद करते हैं, मासिक धर्म के दर्द से राहत देते हैं और कैंसर विरोधी गुण रखते हैं। यह हमारे कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार इसे सर्वोत्तम हृदय-स्वस्थ खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। इस लेख में पपीता खाने का सही समय और फायदे बताये गए हैं।

गुणों से भरपूर है पपीता, जानिए खाने का सही समय और 5 फायदे - Papita Khane Ka Sahi Samay Aur Fayde In Hindi

पपीता खाने का सही समय : Right Time To Eat Papaya In Hindi

शाम के वक़्त फलों के सेवन से बचें, क्योंकि यह पाचन क्रिया पर असर डाल सकते हैं। सुबह के समय फलों का सेवन फायदेमंद माना जाता हैं। इसी कारण पपीता खाना भी सुबह के समय लाभ दे सकता है। यह पेट के लिए बहुत गुणकारी फल माना जाता है और यदि आप इसे सुबह के नाश्ते में लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को मजबूती दे सकता है। इसके सेवन से आप पूरा दिन ताज़ा और फिट महसूस करेंगे। यह ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड्स में से एक है।

पपीता खाने के फायदे : Benefits Of Eating Papaya In Hindi

1. शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (Rich in powerful antioxidants)

पपीता पॉलीफेनोल्स, फ्लेवोनोइड्स, एल्कलॉइड, टैनिन और सैपोनिन से भरपूर होते हैं। यह मजबूत एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सिडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं।

2. कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है (Lowers Cholesterol Levels)

पपीता ओलिक एसिड जैसे मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL कोलेस्ट्रॉल) को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करते हैं। पपीते के बीज फाइबर से भी भरपूर होते हैं। फाइबर शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है।

3. हेल्थी गट (Gut health)

पपीता फाइबर से भरपूर होते हैं। यह हमारे मल त्याग को नियंत्रित करते हैं, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। ये कब्ज में सहायक होते हैं। पपीते के बीज में मौजूद कार्पेन (Carpaine) हमारी आंतों में बैक्टीरिया और परजीवी को मारता है और इस तरह हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है।

4. वजन घटाने में मदद करता है (Helps To Lose Weight)

पपीता फाइबर से भरपूर होते हैं। यह हमारे पाचन को सही रखते हैं, इस प्रकार हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं। यह हमारे मेटाबोलिज्म को विनियमित करने में भी मदद करते हैं और हमारे शरीर को फैट को अवशोषित करने से रोकते हैं। यह मोटापे को रोकने में मदद करता है।

5. सूजन को कम करता है (Reduces Inflammation)

पपीता सूजन को कम करने में कारगर साबित होते हैं। पपीते के बीज विटामिन C और एल्कलॉइड, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स जैसे यौगिकों से भरपूर होते हैं। ये सभी यौगिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार वे गठिया जैसे रोगों में सूजन को रोकने और कम करने में उपयोगी होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

