पपीते के स्वास्थ्य लाभ पहले से ही दुनिया भर में मशहूर है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों होने के साथ-साथ, यह सबसे गुणकारी फलों में से एक माना जाता है। फलों के अलावा, पपीते के बीज (papaya seeds) भी हमारे भोजन के लिए बहुत से स्वास्थ्य लाभ लेकर आए हैं। जब अधिकांश लोग पपीते के बीज को एक तरफ रख देते हैं या फेंक भी देते हैं, तो पपीते के बीज वास्तव में खाने योग्य होते हैं और पपीते के बीज का छोटा सा हिस्सा भी आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभ लाएगा। इनके स्वाद के कारण इन्हे पसंद करना शायद मुश्किल है, पपीते के बीज हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बहुत से लोग पपीते के बीज के स्वास्थ्य लाभों को नहीं जानते हैं।

पपीते के बीज के फायदे : Papaya Seeds Ke Fayde In Hindi

एंजाइमों से भरपूर (has enzymes)

पपीते के बीज उच्च स्तर के प्रोटियोलिटिक एंजाइम (proteolytic enzymes) से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर में रहने वाले परजीवियों (parasites) से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं।

बेहतर पाचन तंत्र (better digestive system)

पपीते के बीजों में पाचक एंजाइम भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए यह आपके आहार में भी मदद करेगा। पपीते और इसके बीजों का सेवन करने से आपके शरीर को भोजन को आसानी से संसाधित करने में मदद मिलेगी।

डिटॉक्स (detox)

पपीते के बीज का सेवन करने से हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। यहां तक कि इसकी थोड़ी सी मात्रा या थोड़ा सा हिस्सा भी, यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में प्रभावी रूप से मदद करेगा।

जिगर की बीमारी का इलाज (cures liver disease)

पपीते के बीज हमारे लीवर सहित हमारे आंतरिक अंगों के लिए स्वास्थ्य लाभ लाते हैं। पपीते के बीज में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारे लीवर में सिरोसिस (cirrhosis) को ठीक करने में मदद करते हैं। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से पपीते के बीजों का सेवन करें।

बैक्टीरिया को दूर रखता है (keeps the bacteria away)

पपीते के बीज का एक छोटा सा हिस्सा भी बैक्टीरिया को बढ़ने और हमारे शरीर में रहने से रोकने में मदद करेगा। पपीते के बीजों के सेवन से ई.कोलाई (e.coli) जैसे बुरे बैक्टीरिया जो हम अपने शरीर में नहीं चाहते हैं, उन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। और आपके आश्चर्य के लिए, पपीते के बीज भी अच्छे होते हैं जब आपको फूड पॉइज़निंग (food poisoning) होती है क्योंकि यह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद करेगा।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar