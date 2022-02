पीठ पर काले दाग हटाने के घरेलू उपाय : Peeth Par Kale Daag Hatane Ke Gharelu Upay

पीठ पर छोटे-छोटे काले दाग-धब्बे होने की परेशानी काफी आम है। यह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से पीठ पर काले दाग धब्बे हो सकते हैँ। काले दाग-धब्बे होने पर काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। खासतौर पर इस दौरान आप अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन सकते हैँ। ऐसे में पीठ के दाग-धब्बों को मिटाना भी बहुत ही जरूरी है। जानते हैं पीठ पर काले दाग हटाने के (get rid of black spots on Back in hindi) घरेलू उपाय।

पीठ के काले दाग हटाने के उपाय (How to get rid of black spots on Back)

मेथी के दानें है लाभकारी - पीठ से काले दाग-धब्बों को हटाने के लिए मेथी के दानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों या नारियल तेल लें। अब इस तेल में आधा चम्मच मेथी के दानों को डालकर इसे अच्छे से गर्म करें। इस तेल से पीठ की मालिश करें। इससे दाग-धब्बे की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

दही और नींबू - पीठ पर काले दाग धब्बे होने पर नींबू और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी।

एलोवेरा जेल - एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से पीठ के दाग-धब्बों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए एलोवेरा जेल पीठ पर अच्छे से मलें। सप्ताह में 2 से 3 बार इस जेल को लगाने से पीठ के दाग-धब्बों से राहत मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

