स्किन से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाए पोटैटो फेस पैक- Skin se Judi kayi samasyao se chhutkara dilaye potato face pack

Potato face pack for skin problems in hindi: आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। लगभग सारी सब्जियों में आलू को साथ में मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि यही आलू आपकी स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारी त्वचा की समस्याओं को ये आलू दूर कर सकता है। चेहरे की गंदगी को हटाने के साथ ही टैनिंग तक को दूर करने में आलू लाभकारी है। त्वचा में निखार लाने के लिए आलू के फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं।

स्किन से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाए पोटैटो फेस पैक

पिंपल्स से मिलेगा छुटकारा (Get rid of pimples by applying potato face pack)

पिंपल्स की समस्या लगभग हर किसी को रहती है। हमेशा न सही लेकिन एक न एक बार जरूर होती है। ऐसे में आलू का फेस पैक लगाने से इससे छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आलू को उबालकर उसे अच्छे से मैश कर लें फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे।

ऑयली स्किन (Potato face pack for oily skin)

अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली रहती है इसमें आलू आपकी हेल्प कर सकता है। ऑयली स्किन से छुटकारा पाने के लिए मैश किए हुए आलू में एक चम्मच बेसन, शहद और मलाई मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। हालांकि, कुछ दिनों तक इसे करना होगा। उसके बाद आपके चेहरे से ऑयल गायब होने लगेगा और त्वचा में निखार आनी शुरू हो जाएगी।

टैनिंग को दूर करे (Apply potato face pack to remove tanning)

गर्मियों में टैनिंग की समस्या आम है। इसके लिए महंगे प्रोडक्ट को छोड़ आप आलू का फेस पैक लगाए काफी लाभ मिलेगा। उबले हुए आलू को मैश कर इसमें एच चम्मच मलाई और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को फेस पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें उसके बाद चेहरे को धो लें। कुछ ही दिनों में टैनिंग खत्म हो जाएगी।

दाग-धब्बे (Potato face pack to remove stains)

चेहरे पर किसी भी तरह के दाग-धब्बों को दूर करने के लिए आलू का फेस पैक हेल्प कर सकता है। इसके लिए आलू के साथ हल्दी का इस्तेमाल करना है। आलू को कद्दूकस कर इसमें एक चम्मच हल्दी डाल दें और अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे के साथ ही गर्दन पर भी लगातार 1 घंटे के लिए छोड़ दे और फिर पानी से साफ कर लें। कुछ ही दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj