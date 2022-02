प्याज (onion) एक लोकप्रिय सब्जी है। इनकी खेती दुनिया के कई क्षेत्रों में सदियों से की जाती रही है, और ये विभिन्न किस्मों जैसे लाल प्याज, पीला प्याज और हरा प्याज में उपलब्ध हैं। प्याज में विटामिन, मिनरल, एंटी-ऑक्सिडेंट और डिएटरी फाइबर आदि जैसे पोषक तत्व अद्भुत स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि, प्याज के फायदों के साथ इनकी अधिक मात्रा में प्याज के सेवन से दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं प्याज के फायदे और नुकसान के बारे में :-

प्याज के फायदे और नुकसान : Pyaaz Ke Fayde Aur Nuksan in Hindi

प्याज के फायदे :-

आंखों के स्वास्थ्य के लिए प्याज के रस के फायदे (Onion Juice Benefits for Eyes Health)

प्याज में मौजूद सल्फर आंखों के लेंस के स्वास्थ्य में सुधार करता है जिससे दृष्टि में सहायता मिलती है। यह ग्लूटाथियोन (glutathione) नामक प्रोटीन के अधिक उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो एक एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है और ग्लूकोमा (glaucoma), धब्बेदार अध: (macular degeneration) पतन और मोतियाबिंद (cataracts) के जोखिम को कम करता है।

प्याज कैंसर के खिलाफ लड़ाई (Fights cancer)

लाल प्याज ब्रेस्ट और कोलन कैंसर सेल्स को नष्ट करने में सबसे कारगर है। प्याज में क्वेरसेटिन (quercetin) नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है जो कैंसर को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्याज निम्न रक्त शर्करा के स्तर (Onion Lower Blood Sugar Levels)

प्याज (S-methylcysteine) और क्वेरसेटिन (quercetin) में मौजूद सल्फर यौगिकों में से एक शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने पर लाभकारी प्रभाव डाल सकता है। इस जड़ की सब्जी में मौजूद क्रोमियम (Chromium) ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

प्याज के नुकसान :-

आंतों में गैस और पेट में सूजन का कारण हो सकता है (May Cause Intestinal Gas And Abdominal Bloating)

प्याज में मौजूद फ्रुक्टोज (fructose) जैसी प्राकृतिक चीनी हमारे पेट में गैस पैदा करने के लिए जानी जाती है। कम मात्रा में, यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि, जब अधिक मात्रा में प्याज का सेवन किया जाता है, तो अत्यधिक गैस के निर्माण से पेट में सूजन, पेट में परेशानी और पेट फूलना आदि हो सकता है।

उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं जिन्हें प्याज से एलर्जी है (Not Safe For Individuals Who Are Allergic To Onions)

प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के कारण प्याज का नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है जो जबरदस्त स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ प्रदान करता है। लेकिन, अगर आपको प्याज से एलर्जी है तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा और आंखों का लाल होना, त्वचा में खुजली, सांस लेने में कठिनाई, मुंह में सूजन और झुनझुनी जैसे एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं।

कुछ व्यक्तियों में त्वचा में जलन हो सकती है (May Cause Skin Irritation In Some Individuals)

अपने एंटीसेप्टिक गुणों के कारण, प्याज के रस का उपयोग त्वचा के घाव और फुंसियों आदि के इलाज के लिए किया जाता है। हालाँकि, इन लाभों का आनंद वे लोग नहीं उठा सकते जिन्हें प्याज से एलर्जी है या जिनकी त्वचा प्याज के प्रति संवेदनशील है। इन व्यक्तियों को त्वचा की खुजली, जलन और त्वचा की लालिमा आदि जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाओं के जोखिम से बचने के लिए प्याज या प्याज के रस से पूरी तरह से बचना चाहिए (खपत के साथ-साथ सामयिक अनुप्रयोग)।

