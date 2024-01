जब व्यक्ति के शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो इसकी वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। खून में हीमोग्लोबिन कम होने की समस्या को मेडिकल भाषा में एनीमिया (Anemia Meaning In Hindi) कहा जाता है। हीमोग्लोबिन समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। साथ ही यह ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले जाने में मदद करता है।

जब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी (Hemoglobin Deficiency In Body In Hindi) हो जाती है तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। अब सवाल यह है कि आप हीमोग्लोबिन की कमी का पता कैसे लगा सकते हैं और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के उपाय (Low Hemoglobin Treatment In Hindi)।

हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कैसे करें (Low Hemoglobin Treatment In Hindi)

1 . मोरिंगा या सहजन की पत्तियों का थोरन (Moringa Leaves Thoran Recipe In Hindi) -

सामग्री:

1 . आधा कप मोरिंग या सहजन के पत्ते

2 . आधा चम्मच घी लें

3 . एक छोटा प्याज लें

4. सेंधा नमक (स्वादानुसार)

कैसे बनाएं:

सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें, फिर उसमें कटा हुआ प्याज़ डालें और अच्छी तरह भूनें। अब इसमें सहजन के पत्ते और सेंधा नमक डालें। इसे तब तक भूनें जब तक कि यह पक न जाए।

2 . किशमिश और खजूर की ड्रिंक (Raisin-Date Drink)

सामग्री:

1 . 7-8 किशमिश लें ।

2 . 2-3 खजूर।

कैसे बनाएं:

सबसे पहले एक बर्तन में खजूर और किशमिश को रात भर के लिए भिगो दें। फिर अगली दिन इन्हें अच्छी तरह स्क्वीज करें। अब इस पानी को एक गिलास में छान लें और इसका आनंद लें।

3 . एबीसी जूस (ABC Juice Recipe In Hindi)

सामग्री:

1 . 1/4 कप आंवला

2 . 1/2 कप चुकंदर

3 . 1/2 कप गाजर

4 . 1 कप पानी

कैसे बनाएं:

सबसे पहले इन सभी सारी सामग्रियों को एक ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करें। इसे एक बर्तन में निकाल लें और फिर इसका आनंद लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।