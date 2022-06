सोते समय पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कैसे दूर करें - sote samay pith ke nichle hisse ke dard ko kaishe door kare

how to relieve lower back pain while sleeping in hindi: पीठ दर्द की समस्या काफी आम है, इसके साथ ही इसके निचले हिस्से यानी कमर में भी कई बार दर्द होने लगता है। इसका एक कारण नहीं बल्कि कई सारे हैं। कई बार जब हम गलत तरीके से उठते-बैठते हैं तो भी दर्द हो सकता है। साथ ही चोट, खाना-पान में लापरवाही, गर्भावस्था में भी पीठ दर्द के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ऐसे में रात को हम सही से सो नहीं पाते, बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। कुछ चीजों को अपना कर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

क्या है पीठ के निचले हिस्से के दर्द के कारण

कमर मांसपेशियों में खिंचाव

शारीरिक कमजोरी के चलते

शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के चलते भी कमर दर्द हो सकता है

ज्यादा वजन उठा लेने पर भी कमर दर्द हो सकता है

जरूरत से ज्यादा काम करना भी दर्द का वजह बन सकता है

बढ़ता वजन भी कमर दर्द का कारण हो सकता है

कई बार ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने से भी कमर दर्द की समस्या हो जाती है

प्रेगनेंसी के बाद भी कमर दर्द की ज्यादा शिकायत रहती है

अचानक से झटके के साथ झुकना

गर्भवती महिलाओं को होती है ज्यादा दिक्कत |Pregnant women have more problems

गर्भवती महिलाओं को कमर दर्द की समस्या ज्यादा रहती है। दरअसल, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है जिसके चलते, मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और इससे डिलीवरी के बाद यह खिंचाव ढीला होने लगता है। जो कमर दर्द का वजह बन जाता है। इसके साथ ही हार्मोन में बदलाव और कमजोरी के चलते भी कमर दर्द होती है।

गद्दे को बदले(replace mattress)

कई बार जब हम गलत गद्दे पर सोते हैं तो भी पीठ दर्द और कमर दर्द की समस्या हो सकती है। आजकल लोग ज्यादातर अंदर घुसने वाले और स्प्रिंगदार गद्दे का इस्तेमाल करते हैं। रात को सोते समय अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द है तो अपने गद्दें को बदल लें। इसके लिए ऐसे गद्दे का चुनाव करें जो शरीर के लिए सही हो।

बॉडी पिलो(body pillow)

कमर दर्द की समस्या में बॉडी पिलो भी रात में काफी काम आ सकती है। इसके लिए अपने घुटनों के बीच में तकिए को रख कर सोने से कमर दर्द से आराम पा सकते हैं।

अन्य घरेलू उपाय |other home remedies to get relieve lower back pain

कैल्शियम- कई बार शरीर में कैल्शियम की कमी के चलते भी कमर दर्द की समस्या हो जाती है। ऐसे में कैल्शियम युक्त भोजन का चुनाव करें और रोज 2 गिलास दूध जरूर पीएं।

लहसुन(Garlic)

कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो फिर लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जो दर्द को दूर भगाते हैं। इसके लिए 400 ग्राम लहसुन को बारीक काटकर इसमें 1 लीटर कच्चे सूरजमुखी का तेल डालकर एक जार में रख लें। इसे धूप नहीं लगना चाहिए और साथ ही 15 दिनों तक लगातार इसे हिलाते रहें। इसके बाद इसे छान कर तेल को अलग कर लें और नियमित रूप से महीने दो महीने सुबह-शाम इस तेल से मालिश करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

