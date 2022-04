यह लेख किचन में काम करने वाली उन महिलाओं के लिए है जो अपनी रसोई में खाना बनाती है। खाना बनाते समय मीर्च का उपयोग करते हैं। जिसने भी हरी या लाल मिर्च काटी है उनके हाथों में जलन (Remedy for burning sensation from chili) होने की समस्या होने लगती है। यह परिस्थिति आम है जो हर खाना पकाने वाले ने कभी न कभी सुनी या झेली होगी। यह जलन तो कई बार इतनी तेज हो जाती है, कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। कभी-कभी तो हम इन्हीं हाथों से अपने शरीर के कई अंगों को छू बैठते है, जिसकी वजह से हाथों में के साथ-साथ उन स्थानों पर भी जलन होनी शुरू हो जाती हैं। यह जलन लम्बे समय तक हो सकती है। ऐसे में हम आपके लिए घर पर करने वाले नुस्खों की सूची बनाई है जो मिर्च से जलने पर आपकी मदद कर सकती है। आइये आगे जानते है मिर्च से जलने पर क्या करें।

मिर्च से जलन के उपाय - Mirch Se Jalan Ke Upay In Hindi

1. नींबू का करें उपयोग (Use Lemon On The Affected Area)

मिर्च काटते वक़्त हाथों में तेज़ जलन हो सकती है। ऐसे में आप अपने हाथो पर नींबू का रास लगा सकते हैं। नींबू के रास से जलन कम हो सकती है।

2. बर्फ का टुकड़ा लगाए (Apply Ice-cubes)

मिर्च लगने के बाद त्वचा की जलन को रोकने के लिए आप तुरंत बर्फ के टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। जलन वाले हाथों पर आइस-कुब्स को लगाए। यह आपके हाथों की जलन को तुरंत ही दूर होजायेगी।

3. कच्चे दूध का उपयोग (Use Raw Milk)

मिर्च से जलन के लिए कच्चा दूध भी एक उपाय है, यदि आप अपने हाथों में कच्चे दूध को 2 मिनट लगाकर हाथों को पानी से धो लें, तो आपकी यह जलन बहुत जल्द दूर हो सकती है।

4. जलने पर एलोवेरा का उपयोग (Apply Aloevera)

जलन पर हाथो में एलोवेरा या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के औषधीय गुण त्वचा की कई परिस्थितियों में उपयोगी होता है। यदि आप एलोवेरा को अपने हाथों में 2 मिनट तक लगाकर छोड़ दें, तो इससे आपके हाथों की जलन बहुत हद तक दूर हो सकती है।

5. हाथो पर शहद लगाए (Apply Honey)

मिर्च से जलने पर हाथों को धो कर शहद की परत लगाए। ऐसे करने से त्वचा की जलन कम होजायेगी। जलन कम होने के बाद आप हाथों को ठंडे पानी से धो सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

