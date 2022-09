चावल (rice) दुनिया भर में एक मुख्य व्यंजन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल का बचा हुआ पानी भी उपयोगी हो सकता है। चावल का पानी बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। चावल के पानी को तैयार करके आप स्टोर कर सकते हैं। चवल के पानी को फ्रिज में बंद बर्तन या बोतल में संग्रहित किया जा सकता है। इसे तुरंत या 4-5 दिनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइये इस लेख के माध्यम से हम चावल के पानी के फायदों (benefits of rice water) को जाने।

चावल का पानी पीने से मिलते हैं ये 6 हैरान करने वाले फायदे - Rice Water Benefits In Hindi

1. त्वचा को धूप से सुरक्षित रखे (Protect skin from sun)

चावल का पानी एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है, जो UV किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। इसके अलावा, चावल के पानी का उपयोग सनबर्न के इलाज के लिए किया जा सकता है। बस इसे धूप से क्षतिग्रस्त त्वचा पर लगाएं, और यह आपकी त्वचा को तेजी से ठीक होने में मदद करेगा। यह खुले पोर्स को टाइट करने में भी मदद करता है।

2. एक एंटी-एजिंग सॉल्यूशन के रूप में काम करे (Act as an anti-aging solution)

इससे त्वचा की बनावट में काफी सुधार होता है और चावल के पानी का उपयोग करके लोच को बहाल किया जाता है, खासकर शुष्क और डीहाइड्रेटेड त्वचा के मामले में। चावल का पानी विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक यौगिकों से भरपूर होता है। इसमें फेरुलिक एसिड और एलांटोइन होता है, जो सभी त्वचा के कार्य के लिए आवश्यक हैं।

3. रंगत में सुधार करे (Improve the complexion)

चावल के पानी के प्रमुख कार्यों में से एक चमकदार त्वचा और एक समान त्वचा का रंग है। अगर आप किण्वित (fermented) चावल के पानी में एक कॉटन बॉल डुबोकर अपने चेहरे पर मालिश करते हैं, तो यह वास्तव में अद्भुत काम करता है। ऐसे आप सन स्पॉट, पिग्मेंटेशन, हाइपरपिग्मेंटेशन और झाईयों को हल्का कर पाएंगे।

4. त्वचा के कैंसर से बचाए (Protect against skin cancer)

यह न केवल सेल ग्रोथ और पुनर्जनन (regeneration) को बढ़ावा देता है, आपकी त्वचा को कोमल और चिकना बनाता है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट भी मौजूद होते हैं, जो विभिन्न त्वचा कैंसर को दूर रखते हैं और एक एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं।

5. बॉडी की भी देखभाल करे (Takes care of body)

आप इसे नहाने के स्नान के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बस अपने बाथटब में नियमित पानी में दो कप चावल का पानी डालें। आप इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे शरीर में चावल के पानी के त्वचा फायदों को प्राप्त करने के लिए बाथटब में लेट जाएं और आधे घंटे तक त्वचा को भिगोए रखें।

6. सिर की त्वचा के pH स्तर को संतुलित करे (Balance the pH level of the scalp)

चावल का पानी आपके बालों के प्राकृतिक तेलों को बरकरार रखता है और इसका पीएच स्तर खोपड़ी के समान होता है। अतिरिक्त लाभों के लिए, अपने पसंदीदा एसेंशियल ऑयल्स की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जा सकता है और यह मिश्रण आपके नियमित शैम्पू की जगह लगाया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar