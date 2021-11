सेब खाने का सही समय- Apple Khane ka Sahi Samay

सेब हमारी सेहत को सही बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि an apple a day keeps the doctor away यानी रोज एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है। सेब का अगर हर रोज सेवन करते हैं तो यह कई बीमारियों से जीवनभर बचाकर रख सकता है लेकिन सेब किसी भी समय खाने से उतना फायदा नहीं होता है, जो सही समय पर सही मात्रा में खाने से होता है। आज हम बात करेंगे सेब किस वक्त और कितनी मात्रा में खाना चाहिए।

सेब खाने का सही समय

जैसे भोजन करने का समय तय होता है उसी तरह से फलों को भी सही समय करना चाहिए वरना आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आप खाली पेट सेब खाते हैं तो कई बार पेट में जलन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा गैस की समस्या और बेचैनी भी होती है, ऐसे में कुछ खाने के बाद ही सेब खाएं। अब समय के बारे में बात करें तो सेब सुबह के नाश्ते के एक घंटे के बाद या लंच के एक घंटे बाद के अंतराल में खाना चाहिए।

इन विटामिन से भरपूर है सेब

सेब में अगर विटामिन की बात करें तो इसमें कई विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स सेब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो दिमाग को अधिक एक्टिव रखता है और ब्लड फ्लो को सही करता है।

रोज सेब खाने के फायदे

अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये दिल के लिए काफी घातक होता है ऐसे में हर रोज सेब खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इसके साथ ही हर रोज एक सेब का सेवन कर अस्थमा को भी भगाया जा सकता है। वहीं, सेब का जूस पीने से बचना चाहिए क्योंकि, इसमें फाइबर नहीं होता है।

सेब खाने से नहीं होगा कैंसर

ALSO READ Article Continues below

आज के समय में कैंसर आम होते जा रहा है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और धूम्रपान लोग कर रहे हैं वैसे-वैसे अस्पतालों में कैंसर के मरीजों की लाइन लंबी होती जा रही है। ऐसे में हर रोज अगर आप एक सेब खाते हैं तो बॉडी में कैंसर सेल्स आसानी से नहीं बनने देता। शरीर को डिटॉक्स करती है और बॉडी में प्रदूषित तत्व नहीं टिक पाते। इसके साथ ही रोज एक सेब खाने से लीवर भी ठीक से काम करता है।

Edited by Ritu Raj