पानी पीना (Drinking Water) एक कला है। इस कला में हर कोई महारथी नहीं है और यही वजह है कि डॉक्टर्स के पास बीमारों की एक बड़ी फेहरिस्त है। बीमारी के दो बड़े कारण शरीर में मौजूद दो चीजें हैं जिनका नाम प से शुरू होता है और वो हैं पेट एवं पानी। पेट खराब होने से सेहत खराब होती है और पानी के खराब होने पर भी सेहत खराब होती है।

पेट और पानी का आपस में एक गहरा कनेक्शन है। अगर आप खड़े होकर, दौड़ते हुए या फिर बेवजह ही पानी पी रहे हैं तो आप अपनी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पानी भले ही हमारे शरीर का 65 से 70 प्रतिशत होता है लेकिन गलत तरह से पानी पीने पर नुकसान होता है। ये शरीर के लिए सही नहीं है।

ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें खड़े होकर पानी पीने की आदत है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज से ही अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से बातचीत शुरू कर दें क्योंकि आगे चलकर आपको अर्थराइटिस होने वाली है। अगर आप खुद को परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाएं।

पानी पीने का सही तरीका: Paani Peene Ka Sahi Tarika

बैठकर पानी पिएं: Drink while being seated health benefits in Hindi

खड़े होकर पानी पीने से क्या नुकसान होता है ये हम आपको बता चुके हैं। ऐसे में अगर आप बैठकर पानी पीते हैं तो उससे आपके गले से पानी सही तरह से प्रोसेस होता है लेकिन यहाँ भी आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो भी पानी पीने के क्रम में बेहद जरूरी है।

आराम से पानी पिएं: Drink Water Slowly Health Benefits in Hindi

आराम से पानी पिएं क्योंकि पानी के साथ जब आपके मुँह का सलाइवा (जिसे हिंदी में लार कहते हैं) जाता है तो उससे पाचन और पेट के साथ साथ पीने वाली नली में से वो विकार भी हटाता चला जाता है। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका दिमाग भी हैरान हो जाता है और यही वजह है कि कई लोगों को पानी पीते समय अंधेरेपन का एहसास होता है।

जितनी जरूरत हो उतना ही पानी पिएं: Drink Water As Per Your Need in Hindi

पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर समय पानी ही पीते रहें। ज्यादा पानी पीना इस बात का परिचायक है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है। शरीर में सोडियम की एक मात्रा होती है और अगर उसकी मात्रा पानी के कारण कम हो जाएगी तो उससे नुकसान ही होगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

