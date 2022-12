त्वचा, बाल और समग्र स्वास्थ्य के बारे में ये कहती हैं Rujuta Diwekar, जानिए उनका डाइट प्लान

क्या आप करीना कपूर की तरह फिट और शानदार बनना चाहती हैं? फिर ठीक वही करें जो वह स्वस्थ और आकार में रहने के लिए करती हैं- अपनी आहार विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर की सुनें। रुजुता दिवेकर एक प्रमुख पोषण और व्यायाम विज्ञान विशेषज्ञ हैं। करीना के जीरो फिगर के चर्चा में आने के बाद रुजुता को काफी लोकप्रियता मिली। रुजुता के अनुसार, दुनिया का सबसे अच्छा और स्वास्थ्यप्रद आहार वह है जो आपको तीन चीजों-खेत, परिवार और विरासत से जोड़े रखता है। और यह जटिल होने के बजाय आनंददायक होना चाहिए। उनका जोर हमेशा पारंपरिक खाद्य पदार्थों और पोषण विज्ञान के मिश्रण पर रहा है। वह त्वचा, बाल और समग्र स्वास्थ्य के बारे में निम्न टिप्स देती हैं।

त्वचा के लिए (For Skin)

▸ व्यायाम और आहार आपकी त्वचा पर जितना आप विश्वास करना चाहते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। अधिक व्यायाम और खराब आहार से अधिक मुँहासे हो सकते हैं। क्रैश डाइट लेने से त्वचा का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

▸ अपने दिन की शुरुआत भीगे हुए किशमिश और केसर के मिश्रण से करें। यह कॉम्बो न केवल आपकी त्वचा की गुणवत्ता में सुधार करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके मासिक धर्म दर्द मुक्त हों।

▸ चमकदार त्वचा के लिए अपने आहार में गार्डन क्रेस सीड्स को शामिल करें। इनके लड्डू बना लें या पानी में भिगोकर बाद में दूध या घी में डाल दें।

▸ आप घर का बना अचार खा सकते हैं क्योंकि यह आपके आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है। और एक स्वस्थ आंत का अर्थ है बेहतर नींद और विटामिन D का बेहतर अवशोषण।

▸ बढ़ती उम्र को रोकने के लिए अपनी ब्यूटी स्लीप लें।

बालों के लिए (For Hair)

▸ रुजुता के मुताबिक चावल अच्छे होते हैं। चावल, दाल और घी जैसा सादा आहार लेने से आपके बालों के स्वास्थ्य पर चमत्कारी प्रभाव पड़ सकते हैं।

▸ बालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेथी के बीज को अपने आहार में शामिल करें। इन्हें भिगोकर ना खाएं। लेकिन इन्हें लड्डू बनाकर खाइये या कद्दू की सब्जी में डाल कर खाइये।

▸ नारियल त्वचा और बालों दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों को झड़ने से रोकने और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजाना नारियल पानी पिएं। आप नारियल की चटनी खाकर या अन्य खाद्य पदार्थों के ऊपर इसे गार्निश के रूप में शामिल करके भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

▸ बालों के लिए हल्दी के अद्भुत फायदे हैं। अपने आहार में हल्दी को शामिल कर बालों को अंदर से मजबूत करें। इनमें हल्दी डालकर सब्जी बनाई जा सकती है। आप अपने दूध के गिलास में हल्दी भी मिला सकते हैं।

समग्र स्वास्थ्य और वजन घटाने के लिए (For Overall Health And Weight Loss)

▸ मौसमी फल या सूखे मेवे के साथ हर दिन बेहतर तरीके से जागें न कि एक कप चाय या कॉफी के साथ।

▸ घी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक दिन में लगभग तीन से छह चम्मच घी का सेवन करें। आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं या अपनी पसंद के अनुसार इसमें अपना खाना पका सकते हैं।

▸ विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय देसी खाने पर ध्यान दें। घी या गोंद के लड्डू में पका हुआ मखाना एक उत्कृष्ट पौष्टिक नाश्ता है।

▸ ऐसी चीजों से दूर रहें जो प्राकृतिक नहीं हैं यानी कोई संसाधित भोजन नहीं है और कोई कृत्रिम मिठास नहीं है।

▸ एक दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आपके पानी की खपत की पर्याप्तता का अंदाजा आपके पेशाब के रंग से लगाया जा सकता है। यदि यह पीला है, तो आपको अधिक पीना चाहिए।

▸ अपने किचन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। खाना पकाने के लिए अपनी लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें। खाने को माइक्रोवेव में रखने के बजाय गर्म करना पसंद करें।

