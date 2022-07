शरीर पर सूजन बढ़ाने वाली बीमारी : Sarir Par Sujan Badhane Wali Bimari

कभी-कभी हमारे शरीर के कुछ अंगों पर सूजन (Swelling on body) आ जाती है और धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। आपको इसका कारण न पता हो लेकिन ये सूजन शरीर में छिपी गंभीर बीमारियों का कारण होती है। इसे नजरअंदाज करना आपके लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। शरीर की ये सूजन आपके हाथ-पैर और तो और चेहरे के साथ-साथ आंखों पर भी दिखने लगती है, इसलिए सबसे पहले जरूरी है इस समस्या का पता लगाना कि आखिर शरीर पर चढ़ने वाली सूजन किस बीमारी की वजह (Swelling on body reason in hindi) से होती है। आइए जानते हैं किन बीमारियों के होने पर बढ़ती है शरीर में सूजन।

शरीर पर सूजन बढ़ाने वाली बीमारी

किडनी रोग (Kidney Disease In Hindi) - शरीर के किसी भी अंग (हिस्से) पर सूजन परेशानी खड़ी करने वाली होती है, लेकिन अगर चेहरे के साथ-साथ हाथ-पैर पर भी सूजन बढ़ी हुई है तो ये जरूर किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है।

थायराइड (Thyroid In Hindi) - थायराइड शरीर का एक ऐसा हार्मोन है, जिसका अंडरएक्टिव या फिर ओवरएक्टिव होना हर किसी के लिए परेशानी बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो भी बिना किसी वजह के या फिर गर्दन और पैरों पर सूजन बढ़ रही है तो ये हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण हो सकता है।

ह्रदय रोग (Heart Disease In Hindi) - जब किसी व्यक्ति का दिल कमजोर हो जाता है या फिर दिल काम करना कम कर देता है तो ऐसे में भी शरीर पर सूजन बढ़ने लगती है। दिल के कमजोर होने पर आपके शरीर के इन दो अंगों पर सूजन नजर आती है, जिसमें जांघ और हाथ शामिल है।

लिवर रोग (Liver Disease In Hindi) - लिवर शरीर के सबसे जरूरी अंगों में शामिल है और लिवर के काम में खराबी आपके शरीर को बीमार बनाने के लिए काफी है। जब किसी व्यक्ति का लिवर काम करना बंद कर देता है या फिर उसके काम में रुकावट आती है तो ऐसे में पेट में सूजन और दर्द की शिकायत होने लगती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

