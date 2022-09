सेब खाने के बाद नहीं करना चाहिए इन चीजों का सेवन, हो सकते हैं कई नुकसान 

सेब (Apple) खाना बहुत ही पौष्टिक होता है खाने में ये जितना स्वादिष्ट लगता है उतना ही ये गुणों से भरपूर होता है। फलों का सेवन रोज करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन फलों का सही तरीके से सेवन करना ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे सेब के खाने के बाद कई लोग कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हमें सेब के बात नहीं करना चाहिए आइए जानते हैं।

सेब खाने के बाद न करें मूली का सेवन - जिस तरह से सेब की तासीर ठंडी होती है उसी तरह मूली (Radish) की तासीर भी ठंडी होती है। इसलिए सेब खाने के बाद मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे कफ बढ़ने की समस्या हो सकती है।

दही का सेवन हो सकता है नुकसानदेह - सेब खाने के बाद कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही (Curd) और सेब की तासीर ठंडी होने से सर्दी हो सकती है और यही नहीं इसके सेवन से कफ भी बढ़ सकता है।

सेब खाने के बाद, खट्टी चीजों से हो सकता है नुकसान - सेब मीठा फल होता है और यदि सेब खाने के बाद खट्टी चीजों का सेवन करते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है। इसके सेवन से पेट में एसिडिटी (acidity) बन सकती है।

सेब के बाद पानी नहीं पीना चाहिए - जी हां, किसी भी फल के बाद पानी (Water) का सेवन नहीं करना चाहिए। सेब मीठा होता है और अगर आप इसके बाद पानी पीते हैं, तो इससे आपको सर्दी हो सकती है।

सेब के बाद दूध को कहे न - सेब खाने के बाद दूध भूलकर भी न पीएं (Do not drink milk after eating apple) क्योंकि सेब भी एक तरह से खट्टे फलों में शामिल होता है और अगर आप इसको खाने के बाद दूध पीते हैं। तो ये पेट में गैस की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसके सेवन से बचें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

