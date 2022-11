Akshay Kumar की फिटनेस का राज़ है ये हेल्दी लाइफस्टाइल

इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि, अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे फिट अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी बेहद अनुशासित जीवनशैली और वर्कआउट के प्रति उनके समर्पण के बारे में हम सभी जानते हैं। अक्षय कुमार एक सख्त शेड्यूल का पालन करते हैं। वास्तव में, अक्षय कुमार ने फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है और अभिनेता अपने दिन को इस तरह से शेड्यूल कर रहे हैं।

अक्षय ने कई साक्षात्कारों में कहा है कि वह समय पर सोना पसंद करते हैं और सुबह जल्दी उठकर जिम में पसीना बहाते हैं। उनके सिक्स-पैक एब्स और पूरी तरह से टोंड बॉडी प्रभावशाली है और उनके अनुयायी उनके जैसा बनने के लिए उनके वर्कआउट रूटीन का पालन करते हैं। इस लेख में अक्षय कुमार के हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे।

Akshay Kumar की फिटनेस का राज़ है ये हेल्दी लाइफस्टाइल - Secret Of Akshay Kumar's Fitness In Hindi

सही नींद चक्र (Following the perfect sleep cycle)

अक्षय जल्दी सोने, जल्दी उठने के मंत्र का बहुत गंभीरता से पालन करते हैं। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, अभिनेता सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं और सूर्यास्त से पहले अपना अंतिम भोजन कर लेते हैं। अभिनेता हर दिन सुबह 5:30 बजे उठता है और रात 9 बजे बिस्तर पर होता है।

फिटनेस के पारंपरिक मानकों से दूर रहना (Staying away from the conventional standards of fitness)

अक्षय भी उनमें से नहीं हैं जिन्हें सिक्स पैक एब्स या बफ्ड बिल्ड बनाने का जुनून सवार है। उनका मानना है कि फिटनेस आपके शरीर को सक्रिय रखने से आती है और जिम जाने के बिना ऐसा करने के कई तरीके हैं।

एक संपूर्ण कसरत दिनचर्या बनाते हैं (A complete workout routine)

अभिनेता किक-बॉक्सिंग, शैडो-बॉक्सिंग और बास्केटबॉल जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह योग में भी सुंदर है। सुबह उनके सामान्य वर्कआउट रूटीन में एक घंटे की तैराकी, मार्शल आर्ट का अभ्यास, उसके बाद योग और स्ट्रेचिंग व्यायाम शामिल हैं। उन्होंने इस सत्र का समापन मजबूत मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक घंटे के ध्यान के साथ किया।

शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखना (Keeping the body free of toxins)

अक्षय के फिटनेस रूटीन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह अपने शरीर को किसी भी प्रकार के विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखता है जिससे नुकसान हो सकता है। तथ्य यह है कि अभिनेता किसी भी रूप में शराब, निकोटीन और कैफीन का सेवन नहीं करता है, यह भी उसकी फिटनेस में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

गोल्डन रूल (The golden rule)

अक्षय ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, "आपको व्यायाम या डाइटिंग के प्रति जुनूनी होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संतुलित और सक्रिय जीवन शैली बनाए रखें।" और हम उनकी बात से सहमत हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

