हर किसी को सेब खाना पसंद होता है। सेब दुनियाभर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है। अपने बेहतरीन गुणों के कारण इसे जादुई फल भी कहा जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट और बीमारियों से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। सेब में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। जानते हैं सेब खाने के फायदे।

सेब खाने के फायदे : Sev Khane Ke Fayde In Hindi

मस्ति‍ष्क सही रहता है - सेब के सेवन से बढ़ती उम्र की वजह से मस्ति‍ष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने में मदद मिलती है। इसलिए हर किसी को सेब का सेवन करना चाहिए।

डाइट्री फाइबर्स - सेब में भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर्स पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होते हैं।

कैंसर का खतरा कम होता है - सेब का नियमित सेवन करने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है।

मधुमेह - सेब के नियमित सेवन से टाइप-2 मधुमेह होने का खतरा कम हो जाता है।

कब्ज की समस्या नहीं होता - सेब का सेवन दिल के लिए बहुत अच्छा होता है. इससे कब्ज की समस्या भी नहीं होती है।

सेब खाने का सही समय (best time to eat apple In Hindi)

अगर रोजाना खाली पेट यानी जब सुबह उठकर आपने कुछ ना खाया हो और सबसे पहले सेब ही खा लें। तो ऐसा करने से आपको पेट में जलन, गैस या बेचैनी हो सकती है। इसलिए सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या लंच करने के 1 से 2 घंटे बाद सेब का सेवन करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। आप नियमित रूप से इस समय पर 1 सेब खा सकते हैं।

