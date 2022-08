शरीर में खून ना बन पाने के कारण और 4 घरेलू इलाज - Shareer Mein Khoon Na Ban Pane Ke Karan Aur Gharelu Ilaaj

खून की कमी यानी एनीमिया (Anemia) एक चिकित्सा स्थिति है जो शरीर में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की कमी की विशेषता है। इसे रक्त में कम हीमोग्लोबिन गिनती के रूप में सूचित किया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन ले जाता है और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी यह दर्शाती है कि आपका रक्त सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकता है ताकि वे ठीक से काम कर सकें। लेकिन यह स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। यह लेख आपको खून की कमी के कारण और घरेलू उपाय बताने जा रहा है।

आयरन की कमी (iron deficiency)

यह सबसे आम प्रकार का एनीमिया आपके शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। पर्याप्त आयरन के बिना, आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है।

विटामिन की कमी (vitamin deficiency)

आयरन के अलावा, आपके शरीर को पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए फोलेट और विटामिन B-12 की आवश्यकता होती है। इन और अन्य प्रमुख पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से खून की कमी हो सकती है।

अविकासी खून की कमी (aplastic anemia)

यह दुर्लभ, जानलेवा एनीमिया तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं करता है। अप्लास्टिक एनीमिया के कारणों में संक्रमण, कुछ दवाएं, ऑटोइम्यून रोग (autoimmune diseases) और जहरीले रसायनों (toxic chemicals) के संपर्क में शामिल हैं।

बोन मेरौ रोग (Bone marrow disease)

ल्यूकेमिया (leukemia) और मायलोफिब्रोसिस (myelofibrosis) जैसी कई तरह की बीमारियां आपके बोन मेरौ में रक्त उत्पादन को प्रभावित करके एनीमिया का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार के कैंसर और कैंसर जैसे विकारों के प्रभाव हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं।

शरीर में खून ना बन पाने के घरेलू इलाज : shareer mein khoon na ban paane ke gharelu ilaaj in hindi

1. चुकंदर (beetroot)

अपने खून के स्तर को ठीक करने के लिए जिन सब्जियों पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं उनमे से एक चुकंदर भी है। चूंकि यह सब्जी प्राकृतिक आयरन से भरपूर होती है, इसलिए यह रक्त में हीमोग्लोबिन (hemoglobin) की संख्या को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए, लंबे समय तक सेवन से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता है।

2. सिट्रस फ्रूट (citrus fruit)

विटामिन C के नियमित सेवन से तीव्र रक्ताल्पता से पीड़ित रोगियों की स्थिति में सुधार हुआ है। विटामिन C रक्त को अधिक मात्रा में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। इसलिए, इसे नियमित रूप से किसी भी रूप में विटामिन C के प्राकृतिक स्रोतों का सेवन करने की आदत बनाएं, चाहे वह संतरा, मीठा चूना, या नींबू हो।

3. पालक (Spinach)

एनीमिया यानी खून की कमी अक्सर खून में फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है जब रक्त प्रवाह (blood flow) मानव शरीर में आवश्यक हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से पालक का सेवन करते हैं तो ऐसी चिकित्सीय स्थितियों से निपटा जा सकता है। यह पत्तेदार (Leafy) हरा विटामिन B12, फोलिक एसिड और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक प्राकृतिक स्रोत है और यदि आप इसे अपने दैनिक थाली का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत जल्द इसके अनुकूल प्रभाव दिखाता है।

4. अंजीर, किशमिश और खजूर (Figs, Raisins and Dates)

किशमिश और खजूर विटामिन C और आयरन का बेहतरीन स्रोत हैं। विटामिन C प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है, इस प्रकार आपके शरीर को लोहे को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरी ओर, अंजीर, आयरन, विटामिन A, मैग्नीशियम और फोलेट की अच्छाइयों से भरे होते हैं। एक मुट्ठी भीगे हुए अंजीर, खजूर और किशमिश का सेवन सप्ताह में कम से कम तीन बार सुबह करने से आपके हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हो सकता है।

