शरीर से बदबू आने को न करें नजरअंदाज, इन बीमारियों का हो सकता है संकेत

कई बार कुछ लोग के पास से बहुत ज्यादा बदबू आती है। चाहे वो नहा भी क्यों न लें लेकिन ये बदबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। शरीर की ये बदबू इस कदर होती है कि दूसरे भी इससे परेशान होते हैं। अगर आपके साथ भी शरीर से किसी तरह की गंदी बदबू आती है, तो जरा सतर्क हो जाएं। शरीर से बदबू आना मतलब किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। पर वो कौन सी बीमारी हो सकती है आइए इस लेख के जरिए जानते हैं।

डायबिटीज का हो सकता है खतरा (Diabetes may be at risk) - शरीर से पसीने की बहुत ज्यादा बदबू अगर आती है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो सकता है। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है उसके चलते पसीने में बदबू आ सकती है।

लिवर और किडनी की समस्या (Liver and kidney problems) - शरीर में पसीने की दुर्गंध आना कई बार लिवर और किडनी की समस्या के चलते भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्या है, तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।

थायराइड (thyroid)- जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता हो और साथ ही उसमें बहुत ज्यादा बदबू भी आती है, तो ऐसे में अपना थायराइड की जांच करवाएं। पसीने की दुर्गंध का मतलब कई बार थायराइड की समस्या भी हो सकती है।

ब्रोम्हिड्रोसिस की बीमारी - ये एक ऐसी बीमारी है, जिसमें बॉडी से बहुत गंदी दुर्गंध आती है। इस बीमारी में पसीने में कुछ ऐसे बैक्टीरिया (bacteria) मिल जाते हैं जो शरीर में बदबू पैदा करते हैं। एक एक्राइन और दूसरा एपोक्रीन। एक्राइन (eccrine) में हाथ, पैर, धड़ और शरीर से स्वेटिंग होती है और गंदी बदबू बढ़ती है. वहीं एपोक्राइन (Apocrine) में बाजू और जननांग से बदबू आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

