अधिक सौंफ खाने के नुकसान- Adhik Saunf Khane ke Nuksan

सौंफ (Fennel Seeds) एक ऐसा मसाला है जिसे खाने से स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के अलावा माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय घरों में सौंफ को सब्जी बनाने और अचार बनाने में मुख्य सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां एक ओर शरीर के कई बीमारियों से बचाने में सौंफ मदद करता है तो वहीं, इसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक (Side Effects Of Eating Fennel Seeds) भी हो सकता है।

सबसे पहले ये बता दें कि, सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो वजन को घटाने और याददाश्त को बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं, लेकिन सौंफ का सेवन करने के कई तरह के नुकसान भी हैं।

सौंफ खाने के नुकसान Side effects of eating fennel in Hindi

छींक (Sneeze)

जिसको छींक आने जैसी एलर्जी की समस्या है उन्हें सौंफ का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ का अधिक सेवन करने से छींक आने और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बढ़ सकती है स्किन की समस्या (fennel can cause skin problems)

सौंफ का ज्यादा सेवन करने से स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सौंफ खाने से स्किन की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे धूप में निकलना काफी मुश्किल हो जाता है।

फीडिंग कराने वाली महिलाएं ज्यादा ना खाएं सौंफ (Feeding women should not eat too much fennel)

मां बनने के बाद महिलाओं को सौंफ का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर उन महिलाओं को जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं। क्योंकि, सौंफ के अधिक सेवन से बच्चे की सेहत पर खराब असर पड़ सकता है और साथ ही मां की भी सेहत पर ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में स्तनपान के दौरान ज्यादा सौंफ का सेवन करने से बचना चाहिए।

ज्यादा सौंफ खाने से हो सकती है एलर्जी (fennel can cause allergy)

अगर आप किसी भी दवाओं का सेवन करते हैं तो सौंफ का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कई लोगों को अधिक सौंफ का सेवन करने से एलर्जी की समस्या हो सकती है।

