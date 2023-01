रात में स्वेटर पहनकर सोने से हों सकती हैं कई परेशानियां, आज ही बदलें अपनी आदत

सर्दियों (Winters) आते ही खुद को गर्म रखने की हम तमाम कोशिश करते हैं। जिसके लिए हम दिनभर स्वेटर पहनते है, पैरों में मोजे पहनते हैं। सर्दियों में हम दिन में स्वेटर तो पहनते ही हैं। लेकिन अगर स्वेटर को आप रात में भी सोते समय पहनते हैं, तो ये कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। रात में स्वेटर पहनकर सोने से कई परेशानी हो सकती हैं। आज इस लेख में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से रात में स्वेटर पहनकर सोना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं।

त्वचा में हो सकती है एलर्जी (Skin allergies may occur) - रात में सोते समय यदि आप स्वेटर पहनकर सोने के आदी हैं, तो इस आदत को आज ही छोड़ दें। क्योंकि रात में सोते समय स्वेटर पहनने से त्वचा में एलर्जी हो सकता है। इससे आपको खुजली, त्वचा में लाल रैश्ज जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए रात में स्वेटर न पहने।

सांस लेने में हो सकती है परेशानी (There may be trouble in breathing) - कई बार रात में स्वेटर पहनकर सोने से सांस लेने की समस्या भी हो सकती है। क्योंकि स्वेटर मोटा है ऐसे में यदि आपके गले के पास स्वेटर टाइट रहेगी, तो इससे आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

ब्लड प्रेशर की हो सकती है परेशानी (Blood pressure can be a problem) - रात में स्वेटर पहनकर सोने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। दरअसल जब हम रात में स्वेटर पहनते हैं, तो पसीना आ सकता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

सोने में हो सकती है परेशानी (There may be trouble in sleeping) - रात में स्वेटर पहनना मतलब बहुत ज्यादा भारी कपड़े पहनकर सोना। बल्कि रात में हम जितने हल्के और कम कपड़े पहनकर सोए, सेहत के लिए उतने ही फायदे देखने को मिलते हैं। रात में शरीर पर भारी कपड़े नहीं पहनना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

