ड्राई फ्रूट की दुनिया में छुहारे (Date) बहुत लाभदायक माने जाते है। छुहारा और खजूर एक ही पेड़ से उत्पन्न होने वाले फल हैं। छुहारे का सेवन करने से शरीर को मजबूती मिलती है। छुहारे की तासीर गर्म होने के कारण सर्दियों में इसका उपयोग और बढ़ जाता है। यह शरीर को मजबूत बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। वैसे इसका सेवन दूध में भिगोकर किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। आइये जानते है भीगे छुहारा (Soaked dates benefits) खाने के फायदे।

भीगे छुहारे खाने के फायदे : Bhige Chuhare Khane Ke Fayde In Hindi

1. सर्दी-जुकाम को भगाए दूर (Cures cold and cough)

सर्दी-जुकाम से परेशान हैं तो एक गिलास दूध में पांच छुहारे, पांच दाने काली मिर्च और एक इलायची डालकर अच्छी तरह उबाल कर उसमें एक चम्मच घी डालें। फिर रात में सोने से पहले पी लें. सर्दी-जुकाम तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके अलावा छुहारे को घी में भूनकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से खांसी, छींक, और बलगम में भी राहत मिलती है।

2. ब्लड प्रेशर (Prevents blood pressure)

छुहारा लो ब्लड प्रेशर वाले लोग 3-4 खजूर गर्म पानी में धोकर गुठली निकाल दें। इसके बाद गाय के गर्म दूध के साथ छुहारे के गुदे को उबाल लें। उबले हुए दूध को सुबह-शाम पीएं। कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल जाएगा।

3. वजन बढ़ाने में मददगार (Helps in weight gain)

शारीरिक रूप से कमजोर और पतले लोगों के लिए छुहारा किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए छुहारे को दूध के साथ मिलाकर पिएं। लेकिन अगर मोटे हैं तो इसका सेवन सावधानीपूर्वक करें।

4. पाचन में सहायक (Helps in digestion)

छुहारा खाने से पेट को अतिरिक्त बल मिलता है जिससे भोजन अच्छी तरह पच जाता है। रोजाना छुहारे का सेवन करने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा।

5. भूख न लगने की समस्या को करे खत्म (Eliminate the problem of loss of appetite)

जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन्हें छुहारे का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए छुहारे के गूदे को दूध के साथ उबाल लें। ठंडा होने के बाद दूध को मिक्सर में डालकर पीस लें। इसके सेवन करने से भूख न लगने की समस्या खत्म हो जाती है।

6. घाव व चोट भरने में लाभदायक (Beneficial in healing wounds and injuries)

छुहारे की गुठली को पानी के साथ पत्थर में घिस लें। इस पेस्ट को घाव और चोट पर लगाने से यह जल्दी भर जाता है।

7. दांतों को बनाए मजबूत (Make Teeth Strong)

छुहारे को गर्म दूध के साथ पीने से कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, जैसे दांतों की कमजोरी, हड्डियों का गलना आदि में भी लाभ मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

