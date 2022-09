आजकल लोगों का आधे से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर निकल जाता है। सोशल मीडिया एक लत की तरह हो गई है। जिसे बिना इस्तेमाल लोग नहीं रह पाते हैं। सोशल मीडिया की लत इतनी ज्यादा बुरी है कि हर कोई इसकी चपेट में है। लोग अब घंटों इस पर व्यस्त रहते हैं। कोई काम के चलते तो कोई बस टाइमपास के चलते। कई शोध में पाया गया है कि सोशल मीडिया के कारण लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और न सिर्फ डिप्रेशन बल्कि गूंगापन से लेकर आत्महत्या तक शामिल है। इसकी लत से बचने के लिए आप खुद को कुछ ऐसी चीजों में व्यस्त करें जिससे आप सोशल मीडिया की लत से बच सकें। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया की लत से कैसे बचा जा सकता है।

सोशल मीडिया की लत बन सकती है कई बीमारियों की वजह, रहें सावधान Social Media Ki Lat Ban Sakti Hai Kai Bimariyon Ki Wajah, Rahe Sawdhan In Hindi

नोटिफिकेशन को करें बंद (turn off notifications) - यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया की लत छूटे, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने फोन की ऐप्स की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। इससे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप उस ऐप को नहीं खोलेंगे। दरअसल नोटिफिकेशन लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो फोन का उपयोग करें। नोटिफिकेशन के बंद रहने से आप फोन का इस्तेमाल कम करेंगे।

फोन चलाने का टाइम बांधे (set phone call time) - यदि आप दिनभर फोन चलाने के आदि हैं, तो आप खुद के लिए फोन चलाने का एक समय बांधे। इससे आप दिनभर फोन नहीं चलाएंगे।

अपने फोन को खुद की पहुंच से रखें दूर (Keep your phone out of reach) - अगर आप अपने फोन को खुद की पहुंच से दूर रखेंगे, तो आपका फोन पर बार बार ध्यान नहीं जाएगा। जिससे आपका फोन चलाने का मन नहीं होगा। क्योंकि फोन को खुद के पास रखने के कारण आपका फोन चलाने पर ज्यादा ध्यान रहता है।

ऐप की मदद से कंट्रोल करें खुद को (Control yourself with the help of the app) Stay Free, Of Time, Moment, Social Fever, Freedom, जैसे स्मार्टफोन ऐप्स को इनस्टॉल करें ये न सिर्फ फेसबुक-व्हॉट्सएप जैसी साइटों के ज्यादा इस्तेमाल पर नजर रखते हैं, बल्कि ज्यादा प्रयोग करने पर उससे दूरी बनाने का अलर्ट भी भेजते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far