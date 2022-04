क्या पालक का सूप वजन घटाने में बहुत कारगर है? kya palak ka soup wajan ghatane me bahut kargar hai

is Spinach soup effective in weight loss in hindi: जब हम वजन घटाने की सोचते हैं तो कई सारी चीजें अपनाते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं साथ ही अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देते हैं। जब आहार की बात आती है तो हमें कई सारी ऐसी चीजों से दूर होना होता है जिससे वजन बढ़ता है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करने की जरूरत होती है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो वजन घटाने की प्रक्रिया में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। लेकिन, इनमें से पालक सबसे ज्यादा असरकारी माना गया है। पालक वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक या दो दिन छोड़ कर नियमित रूप से पालक के सूप का सेवन करना है। इससे आपके शरीर पर अतिरिक्त चर्बी जल्द कम होने लगेगी।

देखें पालक वजन घटाने में कैसे करता है काम (See how spinach works in weight loss)

पालक फाइबर से भरपूर होता है जो वजन घटाने का प्रमुख तत्व है। जब हम कम कैलोरी का सेवन करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे वजन पर पड़ता है और एक कप पालक में सिर्फ 7 कैलोरी होती है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर तत्व अधिक समय तक पेट को भरा रखने में मदद करता है और साथ ही कैलोरी में अवशोषित नहीं होगी। अपने दैनिक आहार में एक कप पालक को शामिल करें इससे कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा।

इन पोषक तत्वों से भरा हुआ है पालक (Spinach is full of these nutrients)

पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है। पालक कई सारे आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होता है, जिससे शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं। एक कपल पालक में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ए भरपूर मात्रा मिलता है और ये सारे स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद हैं।

पाचन को बढ़ावा देता है पालक (Spinach promotes digestion)

पालक फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। फाइबर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। फाइबर से भरा हुआ पालक हमारी आंत को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक दिन में एक कप पालक आपके पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही पालक के सेवन से अतिरिक्त भूख नहीं लगेगी। ऐसे में हम अनावश्यक खाना नहीं खाएंगे। जिसका असर हमारे वजन पर पड़ेगा।

कैसे बनाए पालक सूप (Know How to make Spinach Soup)

सबसे पहले एक कप पालक ले लें, 2 लहसुन की फली और थोड़ा प्याज भी काट लें, इसमें 1 कप वेजिटेबल स्टॉक, नमक और काली मिर्च स्वाद के लिए साथ ही थोड़ा सा मक्खन भी ले लें। अब एक पैन में मक्खन में थोड़ा लहसुन और प्याज डालकर भून लें। इसके बाद इसमें पालक और सॉस डालकर मिला दें। एक गिलास स्टॉक, क्रीम, नमक और काली मिर्च के साथ पालक को मिलाने के बाद इसे मिक्सी में पीस लें। इसके बाद आपका सूप बनकर तैयार हो जाएगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

