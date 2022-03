पेट में दर्द होने और गैस बनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है असमय और अनियमित खानपान। ज्यादातर लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं लेकिन, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट में गैस बनना काफी खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि, कई बार जब आप स्वाद के चक्कर में ज्यादा मसालेदार या तला भुना खा लेते हैं तब भी ये समस्या शुरु हो जाती है। गैस बनने के चलते कई बार सीने में या फिर शरीर के दूसरे हिस्से में भी दर्द होने लगता है। गैस बनने से पेट फूलने लगता है और पाचन संबंधी कई तरह की दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। कुछ घरेलू नुस्खों को अपना कर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

ज्यादा खाने से हो रही पेट दर्द और गैस की समस्या, तुरंत अपनाएं ये घरेलू उपाय - Jayada khane se ho rahi hai pet dard aur gas ki samsya, turant apnaye ye gharelu upay in hindi

अजवाइन (Ajwain remove stomach gas)

गैस और पेट दर्द की समस्या में अजवाइन काफी असर दिखा सकती है। क्योंकि, इसमें थाइमोल यौगिक होता जो गैस्ट्रिक रस को स्रावित करता है। इसके खाने से पाचन तेज होता है और गैस की समस्या से आराम मिलता है। इसके लिए आधा चम्मच अजवाइन को पीसकर उसमें थोड़ा से काला नमक मिलाकर पानी के साथ सेवन करें। कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा।

गैस (Cumin water is effective in gas problem)

जीरा में जरूरी तेल होते हैं, जो लार ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। इसके सेवन से खाना अच्छी तरह पच जाता है साथ ही गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। दो कप पानी में एक चम्मच जीरे डालकर उबाल लें और ठंडा होने के बाद इसके सेवन करें, काफी आराम मिलेगा।

हींग का पानी (Drink asafoetida water in gas)

गैस की समस्या में हींग का सेवन करना काफी लाभदायक होता है, सबसे बड़ी बात यह कि इसे बड़ों के साथ बच्चे भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाएं। हींग का पानी पीने से गैस बननी कम हो जाती है साथ ही पेट साफ होता है।

अदरक (Ginger is beneficial for stomach pain and gas)

गैस की समस्या में अदरक का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में अदरक के टुकड़े को डालकर अच्छी तरह से उबाल लें और जब ये गुनगुना हो जाए तो इसे पी जाएं। कुछ देर में गैस की समस्या से आराम मिलने लगेगा।

बेकिंग सोडा और नींबू (Baking soda and lemon will remove gas and stomach ache)

बेकिंग पाउडर में नींबू मिलाकर गैस और बदहजमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 1 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर को एक कप पानी में मिला लें और इसे पी जाएं। इससे पेट की गैस में बहुत जल्दी आराम मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

