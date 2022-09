अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को सुबह उठने पर सिर दर्द की शिकायत होती है। जिसके चलते पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह सिर दर्द का कारण क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। कई बार सिर दर्द होने का कारण रात में खाना न खाने की वजह भी होता है। क्योंकि रात से सुबह तक पेट खाली रहता है जिससे सिर दर्द हो सकता है, कई बार इसका कारण नींद का पूरा न होना, पानी कम पीना भी कारण हो सकते हैं।

सुबह उठने पर सिर दर्द करता है परेशान, हो सकते हैं ये कारण

Subah Uthne Par Sir Dard Karta Hai Pareshan, Ho Sakte Hain Ye Karan In Hindi

नींद पूरी न होना (Lack of sleep) - सिर दर्द का सबसे बड़ा एक कारण होता है सही तरह से नींद का पूरा न होना। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे सिर दर्द होना लाजमी है। इसके लिए रात में जल्दी सोना शुरू करें और भरपूर नींद लें। कुछ दिन में सिर दर्द ठीक हो जाएगा।

रात में मोबाइल का इस्तेमाल करना (Using mobile at night) - अगर आप रात में सोते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल फौरन बन्द कर दें। रात में अंधेरे में फोन चलाने से आंखों पर मोबाइल की लाइट पड़ती है। जिससे आंखें खराब तो होती ही हैं साथ ही सिर दर्द की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको ये लत है, तो इसे बंद करें।

रात में खाना न खाने की वजह है सिर दर्द (Headache due to not eating food at night) - सिर दर्द का एक और कारण जो होता है, वो है रात का खाना स्किप करना। जी हां, जो लोग रात का खाना स्किप करते हैं अक्सर उन्हें सुबह उठने पर सिर दर्द की समस्या होती है। रात में भूखे पेट न सोएं भले ही हल्का कुछ खा लें लेकिन खाकर ही सोएंं। इससे सिर दर्द की समस्या नहीं होगी।

पानी कम पीना (Drink less water) - कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि कम पानी पीने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जी हां, अगर आप पानी कम पीते हैं, तो इससे सिर दर्द की समस्या हो सकती है। क्योंकि पानी न पीने के कारण पेट में गैस बनती है जो सिर तक पहुंच कर सिर दर्द का कारण बनता है। इसलिए पानी का सेवन भरपूर करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

