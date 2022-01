शुगर एक तरह का मेटाबॉलिक डिसॉर्डर है, जो शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। शुगर के मरीजों को अपने खानपान का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि खान-पान के कारण खून में शुगर की मात्रा अनियंत्रित तौर पर घटने और बढ़ने लगती है। बात अगर लहसुन की करें तो यह शुगर की वजह से होने वाली परेशानियों को कम करने में भी मददगार है। लहसुन के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है। इसके अलावा लहसुन खाने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। जानते हैं शुगर में लहसुन ( garlic benefit ) के फायदे।

लहसुन का इस तरह करें सेवन (Use garlic like this)

लहसुन का सेवन करने के लिए सबसे पहले 100 ग्राम लहसुन के रस में प्याज का रस, नींबू का रस और अदरक का रस मिलाएं। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर पका लें। इसके बाद इसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाएं। रोजाना एक चम्मच इस काढ़े का सेवन करने से शरीर में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। साथ ही हार्ट ब्लॉकेज से भी निजात दिलाने में मदद करता है।

शुगर में लहसुन के फायदे : Sugar Mein Lehsan Ke Fayde In Hindi

अगर आप शुगर के मरीज हैं तो लहसुन आपके लिए कमाल कर सकता है। लहसुन कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लहसुन में मौजूद पोषक तत्व इम्युनिटी बढ़ाने के साथ ही बॉडी को डीटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। इसमें मौजूद अमीनो एसिड होमोसिस्टीन की मात्रा को कम करने में कारगर है यह खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। इसलिए शुगर पेशेंट को 2 से 3 लहसुन की कच्ची कली चबाकर खानी चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

