शुगर में नींबू खाना चाहिए या नहीं - Sugar me nimbu khana chahiye ya nahi

Sugar Patient Should eat lemon or not in hindi: जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसके खाने-पीने पर पाबंदियां लग जाती है। कई चीजों को तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। ऐसे में अगर गलत खान-पान करते रहते हैं तो यह भयानक रूप ले सकती है। इसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में सही खान पान का चुनाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक सवाल सामने आया है कि, शुगर की समस्या होने पर नींबू खाना चाहिए या फिर नहीं? डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल नींबू का सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो अलग-अलग तरीके से शुगर पेशेंट के लिए काम करते हैं।

शुगर में नींबू खाना चाहिए या नहीं

ब्लड शुगर को कम करता है नींबू (Benefits of lemon for Sugar Patient)

एक स्टडी की माने तो नींबू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। यानी इसका विटामिन सी शुगर के अवशोषण में मदद करता है। इसके साथ ही ये आंतों में शुगर के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इससे शुगर सीधे आपके ब्लड में नहीं पहुंचता है जिससे शुगर के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे में शुगर में नींबू का सेवन करना फायदेमंद रहेगा।

फाइबर से भरा है नींबू (Lemon is full of fiber)

डायबिटीज मरीजों के लिए, हार्ट से जुड़ी समस्याओं के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए फाइबर का सेवन बेहद जरूरी होता है और नींबू में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। नींबू का हाई फाइबर ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने में मदद करता है और साथ ही इंसुलिन पर निर्भरता को भी कम करता है। इससे आपका वजन भी घटता है। ऐसे में डायबिटीज में मेटाबॉलिज्म को ठीक करके नींबू शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है।

नींबू के सेवन से पाचन सही रहता है (lemon for Digestion)

डायबिटीज में कई लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। कब्ज, अपच या ज्यादा पेट खराब होने की भी शिकायत होती है। अगर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो भी पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में नींबू आपकी काफी मदद कर सकता है। नींबू विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने और मांसपेशियों के संकुचन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है साथ ही पाचन को तेज करता है। ऐसे में नींबू का सेवन शुगर में लाभकारी होगा।

दिल के लिए लाभकारी है नींबू (Lemon is beneficial for heart)

पोटेशियम की अच्छी मात्रा होने के चलते नींबू दिल के लिए बेहद ही लाभकारी है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ ही स्ट्रोक और दिल के दौरे के खतरे को कम करता है। डायबिटीज मरीजों में इसके होने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में नींबू आपके लिए फायदेमंद होगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

