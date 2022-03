सल्फर डकार और अपच के उपाय- Sulphur dakar aur apach ke upay

खान-पान में जाने-अनजाने में कई तरह की लापरवाही हो जाती है, जिसके चलते खट्टी डकार (Sulphur daka) और अपच की समस्या हो जाती है। अपच एक आम समस्या है। इसमें पेट तब भी भरा हुआ महसूस होता है, जब आप कुछ न खाए हो। वहीं, खट्टी डकार आने के कई कारण हो सकते हैं। गलत ढंग से खान, गलत आहार खाना, कई बार गर्भावस्था के दौरान भी ये समस्या रहती है। कुछ घरेलू उपायों के जरिए सल्फर डकार यानी खट्टी डकार और अपच से छुटकारा पाया जा सकता है।

नींबू पानी (Drink lemonade in sour belching)

खट्टी डकार को दूर करने में नींबू पानी काफी असरकारी है। साथ यह अपच की भी समस्या को दूर करता है। नींबू में एसिडिक गुण होते हैं और ये पेट को ठंडा रखने का काम करता है। खाने के 15 मिनट बाद एक ग्लास पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर पीने से खट्टी डकार की समस्या से राहत मिलेगी।

काला नमक (Black salt is effective in digestion and sour belching)

पाचन के लिए काला नमक काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही खट्टी डकार की समस्या में भी ये तुरंत राहत दिलाता है। खट्टी डकार की समस्या में 100 ग्राम जीरे को भून कर उसे महीन पीस लें। रोज खाने के बाद एक ग्लास पानी में आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक डालकर पीने से पाचन ठीक रहेगा और साथ ही खट्टी डकार से छुटकारा मिलेगा।

लौंग (Clove for sour belching)

लौंग में कई विटामिन खनिज और अमीनो एसिड होते है, जो पाचन को बढ़ावा देते हैं।

पुदीना अर्क (Peppermint extract remove sour belching)

खट्टी डकार की समस्या में पुदीना काफी असरकारी है। पुदीने की तासीर ठंडी होती है इसलिए ये पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है और पेट को ठंडा रखता है। पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर या सूखे पुदीने को पीसकर पानी में मिलाकर पीने से काफी आराम मिलता है।

मिश्री (Eat sugar candy to keep digestive right and get rid of sour belching)

खट्टी डकार की समस्या जिन्हें अक्सर रहती है उन्हें मिश्री और सौंफ का सेवन करना चाहिए। सौंफ में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो पाचन की प्रक्रिया को तेज करते हैं और साथ ही खट्टी डकार की समस्या से भी राहत दिलाते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj