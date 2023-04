इमली (Tamarind) का सेवन तो सभी ने किया होगा। खाने में खट्टी होने के बावजूद लोगों को ये पसंद आती है। इमली का इस्तेमाल खाने की कई चीजों में किया जाता है। किसी चीज में खट्टे की पूर्ति करनी हो, तो इमली का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं, यह विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 5, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन और फोलेट से युक्त होती है। लोग इमली का सेवन तो करते हैं, लेकिन इसकी छाल को फेंक दिया करते हैं, पर क्या आप जानते हैं, जिस तरह से इमली के फायदे होते हैं, उसी तरह से इमली की छाल के भी कई फायदे देखने को मिलते हैं और वो क्या है, आपको बताएंगे आगे के लेख में-

इमली की छाल के हैरान करने वाले फायदे Surprising benefits of tamarind bark in hindi

कब्ज में मिलेगा आराम (Will get relief in constipation) - इमली की छाल को जलाकर उसका पाउडर बनाकर सेवन करने से कब्ज में आराम मिलता है। इसका सेवन आप रात में सोते समय ही करें। तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे।

पाइल्स में लाभदायक (Beneficial in piles) - आजकल पाइल्स की परेशानी बहुत आम हो गई है। ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो इमली की छाल का चूर्ण बनाकर पानी के साथ सुबह और शाम सेवन करने से पाइल्स की समस्या में बहुत आराम मिलता है। इसके लिए आप इमली की छाल को महीन पीसें।

लू लगने से बचाए (Avoid heat stroke) - गर्मियों में अक्सर लू लगने की समस्या होने लगती है। इससे बचने के लिए अगर आप इमली की छाल को पानी में उबालकर उसके पानी का सेवन करेंगे, तो आप लू से बच सकते हैं। इसका सेवन आप धूप में निकलने के पहले करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

