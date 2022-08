'लिवर हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है। WHO के अनुसार, जिगर की बीमारियां भारत में मौत का 10वां सबसे आम कारण हैं। चूंकि यकृत एक बहु-कार्यात्मक अंग है, इसलिए यह वायरस, विषाक्त पदार्थों, भोजन और पानी में मौजूद दूषित पदार्थों के लिए अतिसंवेदनशील होता है। लिवर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संक्रमण और बीमारी से लड़ता है, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। लिवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। इसकी एक जटिल संरचना और कार्य है, जो मानव शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिवर दवा सहित सभी भोजन और तरल सेवन की प्रक्रिया करता है इसी कारण से लिवर के कामकाज के बिना जीवित रहना असंभव है। इसीलिए इसका अधिक ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। यह लेख आपको लिवर की देख-भल के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा है जिनकी मदद से आप लिवर को स्वस्थ रखने में कामयाब होंगे।

स्वस्थ लिवर के लिए अपनाएं ये 5 हेल्थ टिप्स - Swasthy Liver Ke Liye Apnayein Ye Health Tips In Hindi

स्वस्थ वजन बनाए रखें (Maintain a healthy weight)

यदि आप मोटे हैं या कुछ हद तक अधिक वजन वाले हैं, तो आपको फैटी लिवर होने का खतरा है जो गैर-अल्कोहल फैटी लीवर रोग (non-alcoholic fatty liver disease) का कारण बन सकता है, जो लिवर रोग के सबसे तेजी से बढ़ते रूपों में से एक है। वजन कम करना लिवर की चर्बी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संतुलित आहार खाएं (Eat a balanced diet)

उच्च कैलोरी-भोजन, संतृप्त फैट, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट (जैसे सफेद ब्रेड, सफेद चावल और नियमित पास्ता) और शुगर से बचें। कच्चा या अधपका शंख न खाएं। एक अच्छी तरह से समायोजित आहार के लिए, फाइबर खाएं, जिसे आप ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज की ब्रेड, चावल और अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। मांस भी खाएं (लेकिन लाल मांस की मात्रा सीमित करें), डेयरी (कम फैट वाला दूध और पनीर की थोड़ी मात्रा) और वसा ("अच्छे" वसा जो मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड होते हैं जैसे वनस्पति तेल, नट, बीज और मछली)। हाइड्रेशन जरूरी है, इसलिए खूब पानी पिएं।

नियमित रूप से व्यायाम करें (Exercise regularly)

जब आप लगातार व्यायाम करते हैं, तो यह ईंधन के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को जलाने में मदद करता है और लिवर की चर्बी को भी कम कर सकता है।

विषाक्त पदार्थों से बचें (Avoid Toxins)

विषाक्त पदार्थ यकृत कोशिकाओं (liver cells) को घायल कर सकते हैं। सफाई और एरोसोल (aerosol) उत्पादों, कीटनाशकों (insecticides), रसायनों और एडिटिव्स से विषाक्त पदार्थों के सीधे संपर्क को सीमित करें। जब आप एरोसोल का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि कमरा हवादार है और मास्क पहनें। धूम्रपान न करें।

सभी दवाओं पर निर्देशों का पालन करें (Follow the directions on all medications)

जब आप बिना समय, खुराक से अधिक या गलत दवाएं लेते हैं तो आपके लिवर को नुकसान पहुँच सकता है। शराब को अन्य दवाओं और दवाओं के साथ कभी न मिलाएं, भले ही वे एक ही समय में न ली गई हों। अपने चिकित्सक को किसी भी ओवर-द-काउंटर दवाओं, पूरक और प्राकृतिक या हर्बल उपचार के बारे में बताएं जो आप उपयोग करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar