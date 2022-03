इन कारणों से चेहरे पर आ सकती है सूजन - In karano se chehre par aa sakti hai sujan

कुछ लोगों का चेहरा सुबह बिस्तर से उठते ही सूजा हुए नजर आता है। जो, दो से तीन घंटे तक बनी रहती है। इसके चलते कई बार चेहरा खराब दिखता है। चेहरे की सूजन चेहरे की सेल्स और टीशूज में होने वाली सूजन के कारण होती है। दरअसल, शरीर में होने वाली किसी चीज के रिएक्शन के कारण सेल्स व टिशूज की परतों में सूजन आ जाती है। चेहरे की सूजन पलकों, गालों और होठों पर सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आईए जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं जिससे आप सतर्क हो जाएं।

चेहरे पर सूजन के कारण | Causes of swelling on the face in Hindi

नींद पूरी न होना (Swelling can occur on the face even if there is no sleep)

जब आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके चेहरे पर सुबह दिखाई देता है। क्योंकि, पर्याप्त नींद न लेने से शरीर के तरल पदार्थ के पुनर्वितरण में समस्या हो सकती है। मतलब, शरीर में जितना भी तरल पदार्थ है वो एक जगह जमा हो सकता है जिसके चलते शरीर के किसी खास अंग में सूजन आ सकती है और यही चेहरे के साथ भी होता है।

हार्मोनल चेंज (Swelling can occur on the face due to hormonal changes)

चेहरे पर सूजन की वजह एक हार्मोनल चेंज भी हो सकता है। दरअसल, कई बार महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लोटिंग होने लगती है। जिसके चलते चेहरा फूला हुआ नजर आता है. पीरियड्स के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है जिसके चलते पीएमएस के लक्षणों के साथ ही चेहरा भी फूला हुआ दिखाई देता है।

ज्यादा शक्कर या नमक (Consuming too much sugar or salt can make the face swollen)

कुछ लोगों को ज्यादा शक्कर या ज्यादा नमक सेवन करने की आदत होती है। अगर ये आदत आप में भी है तो इसे छोड़ दें। क्योंकि, रात के खाने में ज्यादा मीठा या नमक का सेवन करने से सुबह चेहरा फूला हुआ नजर आ सकता है। इसकी वजह से चेहरे के टिशू पानी को जमा कर के रखते हैं। इसलिए सुबह उठने पर चेहरा फूला हुआ दिखाई देता है। इससे छुटकारा पाने के लिए ज्यादा पानी पीना लाभकारी होता है।

किडनी (Kidney can also be the reason for swelling on the face)

शरीर की गंदगी जब बाहर नहीं निकल पाती है तो ये टॉक्सिन शरीर में ही इकट्ठे हो जाते हैं। जिस कारण पूरी रात ये टॉक्सिन आपके शरीर में रहते हैं और सुबह 1 से 2 घंटे तक चेहरे पर सूजन दिखाई देता है। किडनी हमारे शरीर से पानी को साफ कर के गंदगी को बाहर निकालती है। ऐसे में चेहरे के सूजन से बचने के लिए साफ पानी पीना चाहिए।

फाइबर का करें सेवन (Consume fiber to avoid swelling of the face)

फूले हुए चेहरे से परेशान लोगों को फाइबर युक्त आहार को सेवन करने की सलाह दी जाती है। पपीता इसमें काफी लाभ पहुंचा सकता है क्योंकि, यह पेट और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके साथ ही शरीर पतला भी होता है। साथ ही यह फल विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट युक्त है, जो त्वचा में पानी को जमने से रोकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

