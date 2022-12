कई बार कुछ बच्चे नौ महीने पूरे होने के पहले ही जन्म ले लेते हैं। जिससे उनके शरीर का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में उन्हें प्रीमैच्योर बेबी कहा जाता है। इन बच्चों की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि ये बच्चे नौ महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले उनकी इम्यूनिटी जन्म से ही बहुत कमजोर होते हैं। कई बार कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनके कुछ अंग बने ही नहीं होते हैं और उनका जन्म हो जाता है। इसलिए उनकी देखभाल भी जरूरी होती है। आज हम आपको इस लेख में इसकी जानकारी देने वाले हैं कि प्रीमैच्योर बेबी का किस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए।

प्रीमैच्योर बेबी का रखें खास ख्याल, जानिये कैसे करनी है देखभाल Take special care of premature baby, know how to take care in hindi

कंगारु केयर Kangaroo Care - बच्चे को घर पर बंद कमरे में सिर्फ डायपर पहना कर रखें और उसे अपनी छाती से लगाकर ही रखें। ऐसे में आपकी गर्मी बच्चे को मिलेगी। कंगारू केयर से बेबी का अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्‍ड बनता है, ब्रेस्‍टफीडिंग बेहतर हो पाती है और हार्ट एवं सांस की गति संतुलित होती है, साथ ही बॉडी टेंपरेचर नियंत्रित रहता है।

बच्चे को बाहर न ले जाएं Don't take the baby out - इस बात का ध्यान रखें कि प्रीमैच्योर बेबी को घर से बाहर न ले जाएँ। क्योंकि बाहर बहुत तरह के वायरस और प्रदूषण रहता है। जिसके कारण बेबी को बहुत जल्दी इंफेक्शन पकड़ सकता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें घर के बाहर न ले जाएं।

किस तरह से नहलाएं How to shower - बेबी जब तक 2.5 किलो का नहीं हो जाता तब तक उसे सिर्फ स्पंज से ही नहलाएं और ध्यान रखें कि उसको किसी भी तरह का साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल न करें।

चेक करें बॉडी टेंपरेचर Check body temperature - बेबी का दिन में दो बार बॉडी टेंपरेचर जरूर चेक करें। क्योंकि बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल रहना बहुत आवश्यक होता है। टेंपरेचर के हिसाब से ही बच्चे को कपड़े पहनाएं और उतारे। बच्चे को बिस्तर पर मोटा कंबल ओढ़ाकर न रखें। डिजीटल थर्मामीटर खरीद कर रखें और बेबी का टेंपरेचर 36.5 से 37.3 सेल्सियस तक होना चाहिए। कमरे का तापमान 20 से 23 सेल्सियस होना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

