हिन्दी में एक कहावत हैं की "चिंता चिता से बढ़कर है"। लंबे समय तक तनाव मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता और अवसाद, मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, नींद की समस्या, दर्द और मांसपेशियों में तनाव जैसी शारीरिक शिकायतों के जोखिम को बढ़ाता है। इस लेख में हम इस बारे में चर्चा करेंगे के तनाव (stress) कैसे मानसिक स्वास्थ (mental health) को प्रभावित करता है।

तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है : Stress Is Affecting Your Mental Health In Hindi

दरअसल, तनाव के लक्षण आपके शरीर, आपके विचारों और भावनाओं और आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव के सामान्य लक्षणों को पहचानने में सक्षम होने से आपको उन्हें प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। तनाव जिसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, कई स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह।

तनाव एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो शरीर में तब होती है जब परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण (Stress management training) आपको स्वस्थ तरीके से परिवर्तनों से निपटने में मदद कर सकता है।

तनाव के शारीरिक लक्षणों में शामिल हैं: Physical symptoms of stress in hindi

दर्द एवं पीड़ा।

सीने में दर्द या ऐसा महसूस होना जैसे आपका दिल दौड़ रहा हो।

थकावट या सोने में परेशानी।

सिरदर्द, चक्कर आना या कंपकंपी।

उच्च रक्त चाप।

मांसपेशियों में तनाव या जबड़े का अकड़ना।

पेट या पाचन संबंधी समस्याएं।

कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली।

तनाव से भावनात्मक और मानसिक लक्षण हो सकते हैं जैसे: Stress can lead to emotional and mental symptoms in hindi

घबराहट या चिड़चिड़ापन। अवसाद। पेनिक अटैक। उदासी।

आज के समय में मेन्टल हेल्थ को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। तनाव आपके ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है एवं तनाव हमारे दिमागी संतुलन को भी बिगाड़ सकता है।

मदद कब लेनी है : When to seek help in hindi

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि तनाव इसका कारण है या यदि आपने अपने तनाव को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन आपके लक्षण जारी हैं, तो अपने डॉक्टर को देखें। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अन्य संभावित कारणों की जांच करना चाह सकता है। या एक पेशेवर परामर्शदाता या चिकित्सक को देखने पर विचार करें, जो आपके तनाव के स्रोतों की पहचान करने और नए मुकाबला उपकरण सीखने में आपकी सहायता कर सकता है।

तनाव को प्रबंधित करने के लिए अधिनियम : Act to manage stress in hindi

यदि आपको तनाव के लक्षण हैं, तो अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन रणनीतियों का अन्वेषण करें, जैसे:

- नियमित शारीरिक गतिविधि करना

- विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना, जैसे कि गहरी साँस लेना, ध्यान, योग, ताई ची या मालिश

- हास्य की भावना रखते हुए

- परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना

- शौक के लिए समय निकालें, जैसे किताब पढ़ना या संगीत सुनना।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar