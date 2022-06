आंवला जूस के उपयोग और पीने का सही तरीका - Amla Juice Ke Upyog Aur Pine Ka Sahi Tarika

आंवला (Amla) विटामिन सी का एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। जिसका उपयोग सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। लोग आंवले का कई तरह से सेवन करते हैं। उसमें से एक है आंवले का जूस। आंवले के जूस का सेवन हमारे अंदर की बहुत सी कमी को पूरा करने में सहायक होता है। आंवला में विटामिन सी (Vitamin C) के अलावा और भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे कि जिंक, आयरन, कैरोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि मिलते हैं। आंवले के जूस का नियमित तौर पर सेवन करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं, आंवला जूस के उपयोग और पीने का सही तरीका-

आंवला जूस के उपयोग

वजन को कम करने में फायदेमंद (Beneficial in reducing weight)

जो लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, उन्हें आंवले के जूस का सेवन करना चाहिए। आंवले के जूस में पाया जाने वाला विटामिन सी, फाइबर वजन को कंट्रोल करता है। साथ ही इसमें एंटीओबेसिटी गुण भी पाया जाता है। जो मोटापे को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। वजन को कम करने के लिए नियमित तौर पर आंवले के जूस का सेवन करें।

हार्ट के लिए लाभकारी (Beneficial for heart)

आंवला का जूस पीने से हार्ट संबंधी परेशानी से आप बचे रह सकते हैं। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रोल को बढ़ने से रोकता है। आंवले के जूस का सेवन बढ़े हुए लिपिड को कम करने में भी सहायक होता है। इसलिए आंवला हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

यूरिन इन्फेक्शन से बचाए (Protect against urine infection)

आंवले का जूस के सेवन से यूरिन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है। उन्हें आंवले के जूस का सेवन नियमित तौर पर करना चाहिए। क्योंकि आंवले में पाए जाने वाला विटामिन सी यूरीन पास करने के दौरान बैक्टीरिया को भी साफ कर देता है। जिससे यूरिन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।

शरीर में बढ़ रही गर्मी को करे शांत (Calm down the increasing heat in the body)

कई बार कुछ लोगों के शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गर्मी से राहत पाने के लिए आंवले के जूस का उपयोग करना चाहिए। आंवले के रस का सेवन करने के लिए आप,आंवले को मिश्री के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन करने से काफी राहत मिलेगी।

आंवला जूस पीने का सही तरीका

सुबह खाली पेट आंवले के जूस का सेवन सबसे लाभदायक माना जाता है।

इसका केवल 10 से 20 मिलीग्राम तक सेवन ही करें।

इसका अधिक मात्रा में सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

सुबह खाली पेट आंवले का जूस पीने से बढ़ते वजन से राहत मिलेगी।

जिन लोगों को अक्सर सर्दी- जुकाम की समस्या बनी रहती हैं, वे लोग इसे सुबह खाली पेट न पीएं। आप इसका सेवन दिन में करें। जब मौसम में थोड़ी गरमाहट आ जाती है।

आंवले के जूस को 1 हफ्ते पीने के बाद 3 से 4 दिन का गैप दें और फिर दुबारा पीना शुरू करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far